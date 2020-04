Parcesa regala a las familias un espacio virtual en el que rendir homenaje a su ser querido fallecido Comunicae

jueves, 9 de abril de 2020, 17:07 h (CET) A través del móvil, los allegados accederán a un área personal privada en la que podrán encender velas virtuales, enviar tarjetas de pésame, o compartir fotos y mensajes en memoria del ser querido. Con esta iniciativa, Parcesa quiere aliviar el dolor de aquellas personas que están pasando un momento tan doloroso en la soledad de sus casas, sin poderse sentir reconfortados por la presencia física de los suyos Las excepcionales circunstancias que la sociedad está viviendo como consecuencia del Covid-19 son especialmente difíciles para las familias que tienen que despedir a un ser querido sin poder darle su último adiós en un velatorio o a través de una ceremonia.

Con el fin de mitigar la dureza de esta realidad, mientras se mantenga la actual situación, Parcesa regalará a cada familia un espacio virtual privado en el que sus allegados puedan compartir mensajes, recuerdos y, en definitiva, rendir un homenaje a la persona fallecida.

Para ello, se enviará un enlace privado que la propia familia compartirá a través de WhatsApp con quien decida. Desde ese enlace – que se abrirá sin registro previo y sin bajarse ninguna app-, se accederá a un área personal donde se podrán encender velas virtuales, enviar tarjetas de pésame, o compartir fotos y mensajes en memoria del ser querido que ya no está.

Este servicio estará a disposición de aquellos que pierdan a un ser querido, independientemente de la causa del fallecimiento, y que no tengan a su alcance la opción de realizarlo a través de su seguro de decesos.

Parcesa espera que esta iniciativa aporte a las familias cercanía en el actual contexto de aislamiento social. Muchos familiares están pasando un momento tan doloroso en la soledad de sus casas, sin poderse sentir reconfortados por la presencia física de los suyos.

Sobre Parcesa

Parcesa es una empresa especializada en servicios funerarios integrales, cuyo principal objetivo es ayudar a las familias cuando tienen que despedir a sus seres queridos. Para ello cuenta con un experto equipo profesional de 250 personas que, desde el respeto, proporcionan una atención cercana y soluciones de calidad para mitigar el dolor de la pérdida. En sus 30 años de actividad, ha acompañado a más de 100.000 familias.

Parcesa es conocida por haber implantado en España un concepto de cementerio excepcional, el Parque Cementerio de La Paz Alcobendas. En la Comunidad de Madrid, dispone además de exclusivas instalaciones como el Tanatorio Parcesa La Paz de Alcobendas, el Tanatorio Parcesa M40 y el Tanatorio Parcesa Villalba. En todas ellas, presta servicios funerarios integrales para particulares o asegurados de compañías de seguro de decesos, de asistencia o mutualidades. Su compromiso con la calidad le ha llevado a obtener las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 27001 y la licencia para el uso de la marca Madrid Excelente. El 97% de las personas que han elegido PARCESA están satisfechas o muy satisfechas con la atención recibida.

