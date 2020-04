El Grupo Sabater Nuri suministrará el gasoil necesario para el Hospital de campaña de Sabadell

El Grupo cerdañolense suministrará el gasoil de los generadores que abastecen el Hospital Temporal Vallès Salud de Sabadell La compañía de suministro de energía, Carburantes Nuri, del Grupo Sabater Nuri, ha decidido este miércoles suministrar gratuitamente y de forma ininterrumpida, el gasóleo necesario para los generadores que permitirán el buen funcionamiento del hospital de campaña situado en la Pista Cubierta de Atletismo de Sabadell.

El Hospital de campaña, Hospital Temporal Vallès Salud, entrará en funcionamiento el 10 de abril con 240 camas y decenas de voluntarios de diferentes sectores para poder descongestionar el hospital Parc Taulí. Entre los voluntarios; médicos, estudiantes, trabajadores sociales, psicólogos, auxiliares de enfermería, etc. también se ha querido sumar al equipo de Carburantes Nuri, que suministrarán el gasóleo de los generadores para que el personal médico y el resto de voluntarios puedan atender a pacientes.

El gerente del Grupo, Josep Sabater, asegura que "son momentos muy difíciles para todos pero no nos podemos quedar parados, queremos luchar contra el coronavirus y nuestra forma de hacerlo es ayudando en lo que está dentro de nuestras posibilidades". Y es que el Grupo Sabater Nuri ha decidido suministrar gasóleo para los generadores hasta que vuelva la normalidad, "no sabemos hasta cuándo será, pero el Hospital nos tendrá a su lado para que los generadores no se detengan mientras haya pacientes", concluye el gerente.

Hace ya semanas que Carburantes Nuri también impulsó una iniciativa para ayudar a las familias que estos días consumen más calefacción. Durante todo este mes de abril están aplicando descuentos a los pedidos de gasóleo de calefacción para dar una mano a las familias que ya están notando la crisis económica propiciada por el virus.

Aparte de Carburantes Nuri, otras empresas del grupo cerdañolense, sus supermercados Condis y las estaciones de servicio Nuroil, también se han adaptado para hacer frente a la nueva situación. Los supermercados han reforzado las medidas de limpieza y desinfección para clientes y trabajadores, mientras que en las estaciones de servicio han cambiado los horarios y garantizan el funcionamiento de los surtidores de gasolina, de forma automática, las veinticuatro horas del día.

Sobre el Grupo Sabater Nuri

El Grupo Sabater Nuri se fundó en Cerdanyola del Vallès en 1939 y comenzó su actividad con la distribución de carbón y leña a domicilio. Durante la década de los 60 y con la llegada de la industrialización, el grupo expandió su actividad y se inició en la distribución de gasóleo a domicilio, ofreciendo sus servicios por toda la comarca del Vallés.

Actualmente, el Grupo Sabater Nuri distribuye gasóleo por toda la provincia de Barcelona y es un grupo de referencia dentro del sector de las estaciones de servicio.