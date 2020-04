El CEF.- ofrece el decálogo para afrontar el confinamiento como opositor

Los exámenes se han aplazado, no anulado, por lo que hay que estar preparados para cuando se recupere la normalidad Decálogo para afrontar el confinamiento en el hogar por parte del opositor elaborado a partir de las sugerencias de la coordinadora general de Oposiciones del CEF.- Centro de Estudios Financieros, Ángela de las Heras.

- Normalidad y Realidad: Es importante manejar el momento actual con la mayor normalidad posible y siendo muy realistas de lo que está pasando. Conviene estar al tanto de las noticias, pero sabiendo racionalizar.

- Rutina: Seguir la rutina habitual de la tarea que hay que hacer. Las horas de estudio que sigan siendo las que habitualmente se emplean.

- Fijar Objetivos: Se han de fijar objetivos diarios, semanales y mensuales, siendo realistas con lo que se puede cumplir.

- Fortaleza: Prestar mucha atención a lo que se hace para que se desarrolle la fortaleza que se tiene para seguir adelante con el proyecto propuesto. Todo el mundo está inmerso en la misma incertidumbre; así que, cuando empiece la normalidad empezará para todos.

- Razones por las que se ha elegido la Oposición: Escribir las razones por las que se quiere pertenecer al cuerpo que se ha elegido preparar la oposición. Antes de empezar a estudiar leer esas razones para que sea un incentivo añadido para estudiar con mucho más ánimo.

- Hay que examinarse: Llegarán los exámenes y hay que estar preparado; por lo tanto, hay que estudiar para poder demostrar que se tiene el nivel exigido.

- Cambio de situación familiar: Si la situación ha cambiado, en cuanto a la economía o algún otro cambio sustancial que obliga a plantearse la situación. En este caso, conviene hablar con quienes están soportando el coste, tanto económico como emocional, plantear lo que se puede hacer y seguir adelante.

- Ejercicio Físico: Hay que planificarse para que el ejercicio sea una de las rutinas y se consiga a lo largo del día fijar un horario para que se pueda hacer lo que más gusta, ya pueda ser andar por la casa, hacer alguna tabla de ejercicios, etc., fijando una hora diaria para ello.

- Ocio: Cuando se acabe de estudiar hay que hacer aquello que guste, como ver una película, seguir una serie, hacer una receta de cocina, etc. Algo con lo que se disfrute-

10.- Relaciones Sociales: Hay redes sociales, personas, etc., que transmiten energía negativa y saben más que nadie, cuando nadie sabe nada. Huye de ellas.

"En la actualidad, lo que se sabe es que cuando se vuelva a 'la normalidad' se hará lo que habitualmente se hacía. Para el opositor es importante saber que la suspensión de los exámenes se levantará y se comenzará a fijar las fechas de los exámenes; por lo tanto, hay que estar preparado para cuando llegue momento de las pruebas", subraya como colofón Ángela de las Heras.

