Purina Beyond organiza una Masterclass de yoga canino online y en vivo con Esther Acebo y sus mascotas

Todos aquellos que deseen disfrutar de esta original clase de yoga con sus mascotas, sólo tendrán que acceder a los perfiles de Purina de Facebook e Instagram y seguir la clase en LIVE. También encontrarán más información sobre cómo participar en la landing creada para la ocasión: https://www.purinaspain.es/beyond/yogadogday2020/ Purina Beyond celebra por tercer año consecutivo el Yoga Dog Day, con la novedad en esta nueva edición de impartir su particular Masterclass de yoga canino de forma online y en directo en los perfiles oficiales de Facebook e Instagram de Purina España (@Purina_es), www.facebook.com/purina y www.instagram.com/purina_es, los próximos sábados 11, 18 y 25 de abril, a partir de las 11h.

Con el hashtag #juntosENCASAlavidaesmejor, Purina Beyond lanza este particular ciclo de tres clases de yoga canino, con el propósito de entretener a las familias y a sus mascotas estos días que hay que quedarse en casa, e impulsar así los beneficios que conlleva esta práctica para la salud de las personas y sus mascotas.

La primera cita tendrá lugar el 11 de abril y contará con una invitada de excepción: la actriz española Esther Acebo, conocida por su participación en la popular serie La Casa de Papel, quien participará acompañada de sus mascotas Django y Petra. Todos aquellos que deseen disfrutar de esta original clase de yoga con sus mascotas, sólo tendrán que acceder a los perfiles de Purina de Facebook e Instagram anteriormente mencionados y seguir la clase en LIVE. También encontrarán más información sobre cómo participar en la landing creada para la ocasión https://www.purinaspain.es/beyond/yogadogday2020/.

La actividad estará dirigida por una instructora de yoga con perros de LEALCAN, compañía española con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en adiestramiento canino y en impulsar iniciativas que fomentan el vínculo humano-animal. Asimismo, la cita se inaugurará con la bienvenida de la Brand Manager de Purina Beyond, Mónica Vesprini.

En palabras de Mónica Vesprini: “estamos muy ilusionados con la organización desde Purina Beyond de estas sesiones de yoga canino online y en directo, en un momento en que toma más importancia que nunca. Y lo hacemos, además, con una actividad que contribuye a reforzar el bienestar y el vínculo entre las personas y sus mascotas”.

Unas declaraciones a las que la actriz española, Esther Acebo, añade: “Tener la oportunidad de impulsar esta iniciativa tan saludable me llena de orgullo, no solo porqué yo soy muy amante del deporte sino porqué me encanta practicarlo con mis perros. Ser protagonista de esta sesión y compartirla junto a otros amantes del yoga con perros será una experiencia muy divertida y gratificante para mí”.

Purina Beyond, como marca natural de Purina, es la opción idónea para acompañar a los yoguis y a sus perros en esta experiencia, donde la relajación y la meditación benefician sus cuerpos y sus mentes. Desde Beyond, no sólo garantizan el ofrecer una alimentación elaborada con ingredientes naturales de alta calidad, sino que también persiguen mejorar el vínculo entre el dueño y su mascota, y, para ello, qué mejor que practicar yoga con perros.

Quienes practican yoga con sus perros logran una mayor conexión entre ellos

El yoga con perros es una variación del yoga diseñada para que las mascotas puedan practicarlo junto a sus propietarios. Esta disciplina, muy extendida en algunos países de Asia y EE. UU, aporta numerosos beneficios tanto para los animales como para sus dueños.

El objetivo del yoga con perros es lograr una conexión profunda con el perro, un contacto casi espiritual y por supuesto, una gran relajación. La experiencia de aquellos que han practicado yoga con sus perros se repite: logran una mayor conexión entre los dos, ambos consiguen una relajación profunda y una gran concentración.

Además, al igual que los humanos, los perros disfrutan del yoga y de la mejora de sus capacidades físicas como el fortalecimiento y relajación de la musculatura, una reducción de los nervios y de los niveles de estrés, así como del factor socializador que genera la interacción con otros humanos y sus mascotas.

Los ejercicios materializados en las Asanas del Yoga se combinan con otros de contacto con el perro como masajes y caricias acompañados de una música suave que proporciona un ambiente de paz y tranquilidad. Algunas de las posturas utilizadas son las mismas Asanas que en el Yoga convencional y otras posturas están adaptadas para tener contacto con el perro.