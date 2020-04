La Universidad Complutense mantendrá la docencia virtual hasta el próximo 29 de mayo Otros centros de educación superior como la Universidad Carlos III y la Rey Juan Carlos ya avanzaron que no volverán a la modalidad docente presencial este curso Redacción Siglo XXI

jueves, 9 de abril de 2020, 14:16 h (CET) La Universidad Complutense de Madrid (UCM) mantendrá la docencia virtual con carácter general hasta el próximo 29 de mayo y antes del 25 abril cada Facultad hará público los criterios evaluación de cada asignatura.



Según informa la universidad en su página web, cada facultad determinará los períodos (junio/julio y julio/septiembre) y modalidades de evaluación (virtual/presencial) que "mejor se adapten a las necesidades específicas de su área de conocimiento".



Para ello, se tendrá en cuenta las características propias de cada titulación y que se garanticen la adquisición de las competencias y el cumplimiento de los objetivos del aprendizaje en la evaluación de cada asignatura.



Por tanto, cada facultad "será la responsable de anunciar y hacer públicas las fechas de exámenes y pruebas diversas", a la mayor brevedad posible. En cualquier caso, antes del 25 de abril deberán hacerse públicos los criterios y métodos de evaluación de cada asignatura.



A su vez, las distintas facultades de la Complutense decidirán sobre la posibilidad de retomar la "docencia presencial práctica si la situación de crisis sanitaria lo permite".



De este modo, a partir del 29 de mayo, aquellas facultades que así lo consideren, podrán abrir procesos de docencia práctica experimental durante los meses de junio, julio y septiembre. Esta posibilidad deberá ser consensuada en las facultades y justificada por el grado de experimentalidad del aprendizaje de ciertas asignaturas.



"Todas estas decisiones han tenido en cuenta opiniones de representantes de estudiantes y equipos decanales de todos los centros, con el objetivo de lograr un consenso lo más amplio posible", explica la universidad sobre la decisión de mantener la docencia telemática.



La Complutense, que es la que tiene mayor número de alumnos de enseñanza universitaria presencial, inició un estudio con los decanos para decidir la forma de desplegar la docencia hasta final de curso académico, una vez que se suspendió la actividad docente presencial y se declaró el estado de alerta por la pandemia del coronarivus.



Otros centros de educación superior como la Universidad Carlos III y la Rey Juan Carlos ya avanzaron que no volverán a la modalidad docente presencial este curso.

