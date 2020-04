Colección SS'20 de GUESS Jewellery Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 17:17 h (CET) GUESS presenta la colección de joyería SS'20 con modelos icónicos, brillantes y de diseño GUESS Icon es una línea con un estilo minimalista y fuertes connotaciones GUESS. GUESS Jewellery marca la tendencia usando 3 o 4 collares y/o pulseras delgadas de colores a la vez.

GUESS interpreta esta tendencia sin descuidar nunca los símbolos icónicos de la marca. Todos los modelos brillan con cristales Swarovski®.

Sus dos colecciones icónicas de GUESS: Hula Hoops, los grandes aros circulares siempre presentes en campañas publicitarias y desfiles de moda, y GUESS Peony, el nuevo símbolo GUESS que ha acompañado a varias categorías de productos en las últimas temporadas, y ahora se ha convertido en un verdadero sello distintivo de la marca.

POOLSIDE LUXE

¿Cómo describir este estado de ánimo tan especial?

Quizás, como una línea de creaciones perfectas para un aperitivo junto a la piscina después de un día en un exclusivo en un resort de playa. En esta colección Poolside Luxe abundan los cristales Swarovski®, que brillan aún más cuando se reflejan en el agua. Y eso no es todo: el tema del agua y el mar se persigue en dos colecciones más de la firma Guess la cuales son los complementos ideales para este verano: Sea Gift, con detalles de nácar, y Mermaid, que evoca las conchas marinas.

Naturalmente, cuando GUESS mira al mar en busca de inspiración, el pensamiento de las hermosas playas de Los Ángeles y California vienen a la mente al instante; y, de hecho, el ambiente también incluye la colección GUESS L.A., con símbolos típicos asociados con la ciudad natal de la marca GUESS

GUESS ROCKS!: Es un estado de ánimo que hace alarde del verdadero espíritu rebelde de las chicas GUESS.

Estas colecciones innovadoras, se caracterizan por sus pequeñas tachuelas y anillos que recuerdan los piercings en el cuerpo, reflejan el lado sexy y aventurero de los fanáticos de la marca. Asimismo también incluye una colecciones "show-off", para aquellos a quienes les gusta llamar la atención, como GUESS Coin, decorada con monedas brillantes como un antiguo tesoro, y Liquid, que combina las formas sinuosas de joyas con el logotipo GUESS en cursiva, para creaciones con un estilo súper femenino.

GEN. FESTIVAL: Generation Festival es un festival de verano totalmente orientado a Instagram, que incluye las tendencias que estarán presentes en breve en la moda actual.

El ambiente de las colecciones es perfecto para las personas influyentes de todo el mundo. Estas son colecciones enfocadas a los más jóvenes, que retoman el tema social del festival Coachella, muy popular en California, al que asisten los influencers más populares del mundo.

Las colecciones van desde la alegre y vagamente hippie Nature Girl, con piedras de colores en collares y pulseras que son ideales para colocar en capas, hasta Queen of Heart, que destaca por el símbolo de la corona e incluye una hermosa tiara en estilo boho-chic, ¡Perfecto para todos los festivales! Luego están las coloridas plumas de la línea Flamingo y dos símbolos clásicos de verano: helados y paletas: los encantos ideales para la multitud más joven.

https://www.dropbox.com/sh/1mdyvppg2mp6gmq/AADUe5JKXFOgW9ZFn_72VsQ2a?dl=0

Arantxa de Mir

PR Manager GUESS Jewellery & Watches

625179307

