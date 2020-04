Pluumber se solidariza con los afectados del COVID-19 Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 16:05 h (CET) Pluumber aporta su granito de arena ante esta gran lucha contra el Coronavirus Pluumber es la primera plataforma que se ofrece de manera totalmente gratuita para ayudar a la comunidad en estos momentos de incertidumbre, mayoritariamente a personas mayores y de movilidad reducida.

En su plataforma hay habilitada una sección especial para la causa, “Asistencia a Domicilio”, se trata de un cuestionario para rellenar el tipo de asistencia a ofrecer para todo aquel que esté interesado en ayudar. El cuestionario incluye asistencia a personas mayores, asistencia a personas dependientes, asistencia a personas de movilidad reducida, enfermeras, realizar la compra, paseo de mascotas u otros servicios.

Pluumber es una Start up malagueña lanzada en 2020 en el sector servicios y reparaciones. Es una plataforma en línea especializada en el sector servicios, cuya principal función es poner en contacto a profesionales que ofrecen sus servicios de reforma, fontanería, electricidad, etc., con usuarios que los requieren.

La startup con sede en Málaga cuenta ya con cientos de profesionales del sector servicios y usuarios, actuando como intermediaria entre ellos. Surge ante lo complicado que resulta encontrar un profesional de confianza que satisfaga una necesidad, y Pluumber da solución a este problema.

Ya son cientos las personas involucradas con la causa, en la que el objetivo primordial es ayudar a las personas con más riesgo ante el Covid-19 y las que realmente lo necesitan.

"Porque ahora es necesario estar todos más unidos que nunca, porque la solidaridad salva vidas, porque juntos, todo esto pasará. Este virus se supera juntos".

"Esta labor es necesaria para ayudar a las personas más vulnerables. Esta es una lucha en la que todas las personas deben ser consecuentes y ayudar", según confirma Hector Gómez, CEO de la empresa.

