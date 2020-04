Cómo practicar idiomas en cuarentena desde casa, según Hexagone Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 15:25 h (CET) Según datos de Hexagone, consultora de formación de idiomas para empresas, en las 3 semanas que los españoles llevan confinados en casa se ha multiplicado por 10 la formación, especialmente de idiomas Aunque el inglés es el idioma más solicitado, otros idiomas como el chino han experimentado un incremento del 25% en la demanda.

Una de las preocupaciones por parte de las empresas que se han visto obligadas a mandar a casa a teletrabajar a sus empleados es la estrategia de formación que estaban desarrollando a medio plazo.

Gaëlle Schaefer, Directora de Hexagone explica, “la formación es uno de los sectores que más ha sufrido la crisis del coronavirus. El 100% de las clases presenciales fueron canceladas de la noche a la mañana y el sector tuvo que transformarse en un tiempo récord para continuar dando la formación a distancia”.

Para mantener esta formación en tiempos de crisis desde las academias y consultoras de formación se ha utilizado el Aula Virtual, una herramienta tecnológica pedagógica para la realización de cursos con localizaciones remotas de profesor y alumnos. Esta herramienta no desvirtúa las formaciones presenciales y en las circunstancias actuales permite la continuidad de cierta actividad del sector.

En España, sólo el 20% de las empresas lleva a cabo una estrategia de idiomas con sus empleados para internacionalizar la empresa. Muchas de estas estrategias tienen como objetivo llegar al final del curso empresarial (julio) habiendo formado a sus empleados para tareas de negocios internacionales. Estas tareas se verán retrasadas por la imposibilidad de continuar formándose de la misma manera presencial antes de la crisis.

Por este motivo desde Hexagone han pensado en 5 opciones que tienen los profesionales que quieran seguir practicando su formación de idiomas desde casa:

Clases online: A través de plataformas gratuitas es posible realizar videoconferencias a distancia en las que poder seguir formándose con un profesor. Se trata de la opción escogida por el 95% de los alumnos para no perder sus clases.

Streaming: Según datos a los que ha accedido Hexagone, se ha multiplicado el número de visualizaciones de películas en versión original subtitulada. Las principales plataformas ofrecen cientos de películas para todas las edades y niveles. Hoy es muy fácil acceder a este contenido para poder practicar cualquier idioma, no sólo el inglés.

Ejercicios descargables: Durante esta crisis las empresas han publicado todo tipo de manuales, kits y ejercicios para descargar y practicar la formación. Además Internet es una fuente inagotable de formación gratuita donde acceder e imprimir todo tipo de ejercicios, puzles y crucigramas en diferentes idiomas.

APPs: Otro dato relevante es el aumento de las descargas de aplicaciones móviles destinadas a la formación. Existen muchos tipos de APPs, las más utilizadas actualmente son las que permiten practicar mediante ejercicios y entretenimiento. Este tipo de herramientas son muy útiles para no olvidar todo lo aprendido en las clases.

El objetivo a corto plazo por parte de los responsables de formación ha sido el de no perder el contacto con los alumnos durante la crisis del coronavirus. El 90% de los alumnos prefieren las clases presenciales por lo que el cambio ha sido drástico, sin embargo hoy en día la tecnología permite no perder los procesos de formación a pesar de la distancia.

