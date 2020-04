Covid-19, lecciones aprendidas y algunos consejos para afrontarla, según los expertos de Alfa Inmobiliaria Comunicae

miércoles, 8 de abril de 2020, 14:33 h (CET) El objetivo de la compañía es prestar soporte especializado a la red de oficinas, de modo que la recuperación de la actividad sea lo más rápida posible "La crisis del coronavirus ha arrasado con todos los planes y preocupaciones que teníamos hasta hace escasamente un mes", afirma Jesús Duque, vicepresidente de la red Alfa Inmobiliaria, con más de 220 agencias operativas a nivel mundial -130 repartidas por nuestro país-.

Hace tan solo cuatro semanas, Alfa Inmobiliaria había presentado sus objetivos de expansión para 2020 situando el numero previsto de nuevas oficinas entre las 5 y las 10 para el primer semestre del año. Actualmente, el principal objetivo de la compañía es apoyar con diversas acciones a que la recuperación de la actividad de sus agencias sea lo más rápida y eficaz posible.

"Esta crisis, añade Duque, nos está enseñando que somos capaces de adaptarnos a todo, a reorganizar nuestros roles, nuestra forma de trabajar y de actuar como colectivo. En las semanas que llevamos desbordados por esta pandemia, ha salido a flote nuestro verdadero yo, en muchos casos hemos dejado de pensar tanto en nosotros y hemos comenzado a pensar más en los demás. Nos hemos dado cuenta de que podemos vivir con menos y de que no somos invencibles. También que podemos optimizar nuestros recursos, que éramos más flexibles y que teníamos muchas más herramientas de las que pensábamos".

"Absolutamente todos, hemos vivido este frenazo en seco. Todos nosotros nos hemos visto obligados a tomar rápidamente decisiones para el futuro de nuestra empresa, de buscar formas de minimizar costes, de prever posibles futuros escenarios y soluciones para cada uno de ellos".

Desde la central de Alfa Inmobiliaria, la compañía ha creado un equipo que ofrece un servicio gratuito a todas las oficinas de la red, para ayudarles a reorientar con éxito el negocio inmobiliario de su agencia.

Esta iniciativa se suma a una práctica existente en la compañía desde hace más de una década, que consiste en ayudar al potencial franquiciado a iniciar su actividad durante un semestre, sin necesidad de montar una oficina inmobiliaria. De esta forma, el futuro empresario se asegura de que se encuentra en el sector y en la empresa en la que realmente se siente seguro, antes de abordar la importante inversión que supone la apertura de una nueva oficina.

Acerca de Alfa Inmobiliaria

Los orígenes de Alfa Inmobiliaria se sitúan a principios de los 90, cuando un grupo de profesionales del sector inmobiliario se unió para desarrollar sistemas de trabajo conjunto de una red inmobiliaria, y así crearon sistemas de venta, captación, retribución para los comerciales, etc. Fruto de esta experiencia acumulada, se crea en 1.996 Alfa Inmobiliaria, con el objetivo de crear una red inmobiliaria nacional. Un año después Alfa Inmobiliaria contaba con 100 agencias.

Actualmente, Alfa Inmobiliaria opera a través de más de 130 agencias franquiciadas en España, y 93 oficinas más a nivel internacional - México (92), Francia (1), cuenta con más de 20 años en el sector y está estructurada como una corporación de Servicios Inmobiliarios Integrales que ofrece a sus clientes una total garantía en las transacciones.

