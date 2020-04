Eduardo Strecht Ricou, experto en Bolsa, analiza las claves de inversión durante la crisis sanitaria

El analista senior de Libertex, plataforma de trading online, señala el sistema de trading, la gestión del dinero y la psicología como elementos fundamentales para una buena inversión Eduardo Strecht Ricou, Analista Senior de Libertex, ha realizado un análisis de las principales claves a tener en cuenta a la hora de invertir, especialmente en la actual situación de crisis sanitaria. Según sus consideraciones, de la misma forma que un capitán de un barco tiene que estudiar para poder navegar con garantías, un piloto de aviación para volar con seguridad o un médico pueda hacer una cirugía de forma apropiada, un inversor tiene que estudiar para ser exitoso en sus inversiones.

Según Strecht Ricou: "Es evidente que, para comprar un edificio de diez pisos es necesario un patrimonio muy grande y, sin embargo, con un patrimonio reducido es posible invertir en empresas tan importantes como Inditex, Repsol, Coca-Cola, Nike y ser 'dueño' de una parte de estas compañías. Para alcanzar el éxito como inversor, la primera decisión importante es buscar un socio de confianza, que garantice la seguridad financiera, herramientas de trading completas y sencillas de usar e información financiera y de mercados para armar mi estrategia de inversión. En estos nuevos tiempos, es necesario manejar el riesgo de manera excelente".

El escenario que se presenta por delante no es propicio para jugar de manera aleatoria con el dinero. Según Strecht Ricou, algunos traders codiciosos se apalancan, tratando de ser los más hábiles del mercado, pero, en este momento, intentar precedir o pronosticar el funcionamiento del mercado es adentrarse en un juego sin normas, en el que los principales jugadores pueden cambiar las reglas casi a su gusto y donde el profano no las entiende.

Debido a esta situación, es muy importante para cualquier inversor tomar sus decisiones de inversión según sus percepciones. Es necesario analizar el mercado local, cómo reaccionó la región en otras crisis, cómo salió adelante, etc. También es importante ver qué empresas ganan y cuáles pierden, así como sus acciones para continuar. Se pueden hacer preguntas simples: cómo será Inditex en la poscrisis, si Repsol seguirá su hoja de ruta con el petróleo o se recicla y lo mismo para otras tantas compañías en las que se puede invertir en España.

Strecht Ricou ha afirmado: "El Ibex 35 muestra, en la actual situación de crisis sanitaria, descensos y remontadas puntuales, sin saber dónde está el fondo del índice. Por ello, es necesario estudiar y analizar la situación económica y la situación de las empresas que cotizan, intentando hacer una proyección a futuro de su evolución. El inversor debe definir cuál es el objetivo de sus inversiones, realizando una ponderación de rendimiento versus riesgo, adecuada a cada perfil de inversionista. En mi humilde opinión, se compra en las rebajas y se vende en la euforia de los máximos, por ello ¿es momento de comprar España? La respuesta es sí, sí que lo es; es el momento de invertir en empresas españolas, ser selectivo, no invertir todo el capital de una sola vez y hacerlo con la sabiduría de un jugador de ajedrez, pensando en el futuro. Hoy, más que nunca, tenemos tiempo para dedicarnos a nuestras inversiones, buscando un socio que nos aporte conocimiento y formación en mercados financieros".

Según Strecht Ricou, "el éxito de un inversionista se basa en 3 elementos principales: el sistema de trading, la gestión del dinero y la psicología. Una vez comprendidos bien estos conceptos y siguiendo claramente las reglas, se puede ser un exitoso inversionista. El sistema de trading, con plataformas como Libertex, por ejemplo, responde a la pregunta más importante del mercado que es qué hacer; tener un sistema de trading es un 10% de éxito. Por otro lado, la óptima administración del dinero nos permite no perder y aumentar las ganancias, por lo que su peso en el éxito es del 30%. Por último, la psicología es el elemento más importante, sin el cual todo lo demás no importa: es la capacidad de cumplir con las reglas de inversión y su peso es del 60%. Estos elementos son muy importantes y no pueden existir uno sin los otros".