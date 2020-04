Día y pico "Detestamos el confinamiento como algo inaguantable, cuando llevamos toda una vida encerrados con nosotros" Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

miércoles, 8 de abril de 2020, 13:36 h (CET) -Actualidad: Los últimos datos confirman que hoy debería ser hoy.



-Economía: Yo ya no quiero mirar...



-Sucesos: Confiscada una partida clandestina de tapones de cera destinada a padres con más de un hijo y 3 semanas de confinamiento.



-Nacional: El hecho que el presidente del gobierno haya posado con una máscara puesta del revés, es interpretado por círculos de la oposición como una señal de que el virus es quien debe de protegerse de él.



-Internacional: La hoja de Rutte (primer ministro holandés) tiene como primera medida situar a España, Portugal e Italia al sur del mediterráneo. Anticipándose a las consecuencias de este cambio, se instaura una línea de ferrys que cominique Múnich con Huesca.



-El tiempo: Nubosidad variable en la cocina. No está de más abrigarse en los desplazamientos entre salita y aseo.



-Deportes: Deportista sancionado por portar la antorcha olímpica, lo cual no aparece entre las 12 actividades esenciales que permiten estar en la calle durante el estado de alarma.



-Frase del día: "Detestamos el confinamiento como algo inaguantable, cuando llevamos toda una vida encerrados con nosotros"

