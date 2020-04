Boris y Fabián en cuidados intensivos

Dos amigos míos han entrado a cuidados intensivos en Inglaterra debido al Coronavirus. Uno es Boris Johnson, el primer mandatario del mundo en haber sido infectado por el COVID-19. El otro es Fabián Cataño, el primer dirigente del mayor centro latino del norte de Londres en haber sido internado por causa de ese mismo virus.

A ambos los presenté hace doce abriles. Entonces Boris ansiaba ser electo alcalde de Londres y él se pasó 3 horas del último día de su campaña visitando al Pueblito Paisa, el corazón social, cultural y comercial de los iberoamericanos del noreste de la capital.



Ambos expresan dos realidades diferentes. Mientras el rubio primer ministro británico fue educado en el colegio más exclusivo de sus islas y es un conservador muy pudiente, el afro-colombiano tenía entonces un modesto ingreso y un pequeño puesto de arepas y hamburguesas en el principal mercado sudamericano arriba del río Támesis, el mismo que hasta hoy sigue luchando por no ser clausurado.



Boris quedó muy sorprendido cuando le conté del relato de Fabián, el único latino en haber sobrevivido el bombazo del 7 de julio del 2005 en el metro de King Cross. Entonces, nuestro moreno amigo se libró de la muerte porque las esquirlas impactaron en una de sus piernas mientras que él fue cubierto por los cuerpos sin vida de otros pasajeros que fallecieron instantáneamente.



Fabián es un luchador nato. Pese a tener durante años la mitad de sus extremidades y oídos con residuos de la explosión, él siguió trabajando. Le he visto progresar desde tener la modesta unidad 53 en el Pueblito Paisa a estar a cargo del Botellón Latino, el mayor restaurante colombiano en la importante Tottenham High Road. Él ha sido uno de los comerciantes más victimizados por los que quieren cerrar el Pueblito Paisa y uno de quienes más pelea ha dado y sigue dando.



Boris se reclama latino Boris, quien nació en Nueva York en 1964, se había dado cuenta que en su natal EEUU Obama había logrado ser el primer negro en llegar a la Casa Blanca gracias al voto de los latinos. Si él quería lograr ser el burgomaestre de la capital británica requería calar en esa etnia. Tony Arbour, quien sería el jefe de la bancada de su partido conservador en City Hall, escribió un saludo al “Mes Amigo” (el periodo anual para conmemorar a los luso-hispanos del Reino Unido) en su calidad de presidente de la Asamblea de Londres sosteniendo que en Londres hay un millón de iberoamericanos.

De nuestro lado, a nuestra comunidad le interesaba aprovechar los comicios para hacer sus propias propuestas y demandas y visibilizarse. Por eso hicimos un foro electoral en el último domingo de abril del 2008. Lo realizamos en el hoy demolido Fusion Centre de Elephant and Castle, el cual era el mayor gimnasio del centro capitalino. Allí los tuvimos tal vez por primera vez en la historia británica a Boris Johnson y a Jeremy Corbyn, quienes luego se confrontaban cada miércoles en la cámara de los comunes como primer ministro y líder de la oposición. Logramos congregar a centenares en ese precio gracias al apoyo de la Comunidad Cristiana de Londres y de Minka News, nuestro diario electrónico que llegó a sacar entonces 2 millones de emails por mes.



Unas 20 horas antes que se abrieran las votaciones municipales del primero de mayo Johnson recorrió junto a nosotros las instalaciones del Pueblito Paisa y nos prometió que iba a hacer todo lo posible por preservar y refaccionar estas galerías históricas, de las cuales solamente el 20% de ellas estaban siendo utilizadas. Durante sus 8 años como burgomaestre (2008-2016) demandó preservar dicho mercado, aunque llegó a aceptar que la constructora Grainger pudiese demoler e hiciera sobre sus escollos un nuevo edificio de apartamentos en el cual les obligó a colocar al Pueblito Paisa en su planta baja.



Fabián, no obstante, nunca estuvo de acuerdo con el plan de Boris ni de su sucesor laborista en City Hall. Al igual que la mayoría de los comerciantes del Pueblito Paisa defiende el plan de la comunidad que pasa por rechazar los intentos de Grainger de demoler un predio histórico para refaccionarlo y colocarlo al servicio de todos los iberoamericanos de UK y de los residentes de Tottenham, local donde pudiera haber cinema, teatro, museos y servicios sociales.



Durante su periodo como alcalde capitalino Boris se acercó mucho a nuestra comunidad. En Enero 2009 él asistió a una asamblea con más de 2,000 iberoamericanos en el Fusion Centre. Ante un auditorio mayor que el que haya podido asistir a los 60 cabildos abiertos que haya tenido esta metrópolis durante este milênio, él escuchó nuestras propuestas de que los luso-hispanos e ibero-americanos seamos reconocidos en todos los formularios oficiales, que se celebrasen los bicentenarios de nuestras independencias y que se diera una amnistía a los indocumentados.



A todas estas demandas él luego iría aceptando. Siendo burgomaestre capitalino se convirtió en la única autoridad importante a nivel nacional en proponer la legalización de cientos de miles de inmigrantes irregulares. Hizo esto mientras que el gobierno laborista de Gordon Brown seguía manteniendo en la ilegalidad a entre medio millón a un millón de irregulares. El argumento de Johnson es que la economía y la sociedad británicas se benefician con la legalización de esa mano de obra oculta pues ésta pagaría tributos. Ciertamente que su planteo no equivalía a una amnistía irrestricta y a todos, pero tanto él como la mayoría d ela Asamblea de Londres se mostraron cercanas a la peticiones de la multitudinaria marcha que hicimos en mayo 2009 hacia la plaza Trafalgar, la cual fue la mayor demostración pro inmigrante y de la comunidad iberoamericana en la historia inglesa.



En septiembre 2010 Johnson organizó la única recepción a embajadores y dirigentes de la comunidad iberoamericana en el Pent-house de City Hall. Allí él se proclamó como el primer “alcalde latinoamericano” de UK pues él reclamaba haber sido concebido por sus padres en México mientras que él nació en un hospital puertorriqueño en Nueva York. En dicha recepción Boris me tildó otra vez como su “amigo Isaac” y reconoció nuestra labor para lograr el reconocimiento oficial de los iberoamericanos en todos los formularios del Gran Londres, cosa que se implementó desde entonces, hace una década atrás.



Al año siguiente hicimos con él una gran asamblea con 700 diplomáticos y dirigentes de la comunidad de habla lusa e hispana en la Casa del Senado donde él apoyó abiertamente nuestra propuesta de dar paso a un mes de la herencia iberoamericana , el cual pasó a definirse como el “Amigo History Month”.



Muchos de los progresos que se hicieron fueron dados gracias al apoyo de su primer teniente alcalde Richard Barnes con quien teníamos reuniones de dirigentes cada semestre y quien aún sigue cercano a nuestra comunidad.



Boris gira Cuando Boris entró a su segundo periodo y empezó a prepararse para querer ser primer ministro él fue buscando una nueva base social. Como burgomaestre capitalino él había estado muy sensible a una metrópolis donde la mitad de sus 9 millones de habitantes son inmigrantes. Ahora que ansiaba llegar al 10 de Downing Street necesitaba acercarse a un electorado conservador que en Inglaterra es tradicionalmente euro-escéptico y no muy proclive a las minorías y a los inmigrantes. Solo el 3% de la militancia tory pertenece a las minorías étnicas.



En el 2016 Boris sorprendió a todos cuando decidió apuntalar la salida de UK de la Unión Europea, algo que no había postulado previamente cuando disputó la alcaldía en el 2008 y 2012. Para entonces su periodo municipal se estaba cerrado y él se proyectaba como aspirante al premierato. Johnson se convirtió en el comandante del campo en favor de retirarse del bloque continental, y gracias a su carisma, energía y verbo es que el NO a la UE se impuso por un 52% contra un 48% de los votos.



Desde su tramo final en City Hall hasta hoy, Boris se fue distanciando de los iberoamericanos pues buscó asentarse en la base militante conservadora, la cual está compuesta por blancos británicos que se han jubilado o están por hacerlo y quienes se concentran fundamentalmente en las zonas pudientes del sur de Inglaterra. Luego, para ganar las elecciones generales del 12 de diciembre pasado, hizo una ofensiva sobre los bastiones laboristas de trabajadores blancos euroescépticos del norte de Inglaterra. Como ya no tenía que buscar los votos de los ciudadanos europeos o de los iberoamericanos para las municipales capitalinas, sino en el de sectores euroescépticos fundamentalmente blancos para vencer en el referéndum europeo y luego en los comicios de diciembre, Boris se fue adaptando al ala derecha anti-europea de su partido.



Este pragmático líder había estado en el ala “izquierdista” y pro-inmigrante de los tories aceptando muchas ideas keynesianas, laboristas y progresistas para haber podido ser alcalde. Si entonces quiso apropiarse de muchas demandas de sus oponentes “rojos”, en los últimos años hizo lo mismo en relación a los sectores más “azules” y derechistas de su partido, todo ello a fin de terminar encabezando a los tories.



Fabián consecuente





Cataño, en cambio, siempre se ha mantenido fiel a sus principios y a su defensa incondicional y total de su comunidad. Allí ha estado en cada protesta o acción social en la defensa del Pueblito Paisa. Estuvo en la delegación que fue a apoyar hace no muchas semanas atrás a su parlamentario David Lammy cuando intervino extensamente en la cámara de los comunes para apuntalar al Latin Village.



Fabián, a su vez, siempre ha impulsado el Mes Amigo. El cierre del que se dio en el 2019 le debe mucho a él, pues Fabián y su Bottellón Latino dieron gratis decenas de meriendas a los artistas que bailaron en el acto final del Amigo Month del 20 de octubre cuando se inauguró el Amigo Theatre and Community Centre.



Para todos los iberoamericanos de UK Fabián es uno de nuestros mejores ejemplos, inspiraciones y héroes. Es una persona de primera. Es alguien quien siempre se la pasa dando la mano a todos. Es un hombre que pertenece a la minoría negra de nuestra minoría iberoamericana. Alguien quien ha sufrido mucha discriminación, pero que sigue demostrando tener un gran corazón.



Al momento de escribir esta nota sus amigos del Pueblito Paisa nos han informado que Fabián se viene recuperando. Esperemos que él no corra la misma suerte de otras personas de nuestra comunidad, como sus compatriotas colombianos Héctor Marmolejo, Félida, Liliana Lerna y María del Pilar Jiménez, quienes fueron sacados de este mundo debido al virus letal.



Les deseamos a Fabián y a Boris una pronta mejoría. A ambos queremos volverlos a ver haciendo gala de su sentido del humor.



Muchos críticos de Johnson son reacios a darles deseos de recuperación a su primer ministro argumentando que gran parte de las muertes actuales se deben a su negligencia inicial, a que fue uno de los últimos gobernantes europeos en cerrar escuelas, restaurantes, bares y establecimientos, a que cometió el grave error de haber propuesto la tesis de la salvaguardia en el rebaño y a que su partido supuestamente ha ido semi-privatizando y desmantelando el Servicio Nacional de Salud (NHS) y empujando a muchos de sus médicos, enfermeras y trabajadores europeos a dejar sus empleos y el país.



Dentro de muchos de quienes están en las capas menos favorecidos de nuestra sociedad o de quienes tienen orígenes inmigrantes hay un resentimiento pues lo ven a él como el gran responsable del Brexit, de la fuga de talentos y de la crisis del NHS.



Sin querer entrar en el debate sobre la obra de Johnson, es necesario replicar que él sigue siendo el primer ministro y que no hay manera constitucional alguna de removerlo del cargo, del cual fue electo tras una sustancial votación y ventaja electoral hace casi 4 meses atrás.



Un eventual desenlace fatal de Johnson sería algo que pueda desmoralizar a muchos británicos en la lucha contra el COVID 19, en tanto que un eventual sucesor suyo sería un miembro de su propio partido quien no necesariamente pudiese ser una persona más apegada a los más necesitados o a los inmigrantes. Quien hoy le sustituye provisionalmente en el premierato es Dominic Raab quien en las internas de su partido compitió con posiciones más duras ante la UE y ante los inmigrantes que las de Johnson.



El drama de Johnson también afecta al de su novia y a su bebé, al que esperamos nazca sin complicaciones y bien salvo y sano antes de este verano.



Ya de por sí el Reino Unido ha superado la cifra de los 50,000 infectados y 5,000 muertos por COVID 19. El país donde se originó la revolución industrial y científica ha sobrepasado a las 2 naciones más pobladas donde se originó la pandemia en cantidad de fallecidos (China e Irán) y ahora tiene una tasa de mortalidad por paciente que está por encima del 10% y que solo la devastada Italia le gana.



Es en interés de todos que tanto Boris como Fabián, y todos los pacientes de COVID 19, se puedan sanar y que este virus puede ser derrotado para siempre.



Cuando terminamos esta nota nos comunicaron desde Glasgow que el COVID 19 había quitado la vida a Carlos Geisen, un viejo luchador chileno que pudo enfrentarse a Pinochet pero no a este virus. Confiamos en que Fabián volverá a derrotar a la muerte. Si antes lo hizo enfrentándose al mayor macro-atentado terrorista de la historia londinense ahora esperemos que él lo logre doblegando el terror de la mayor pandemia que hemos tenido en la era espacial.



Saludamos a la heroica labor del servicio nacional de salud (donde la quinta parte de su personal extranjero tiene nombres de origen ibérico), de los trabajadores del transporte y de la limpieza (muchos de ellos latinos o iberoamericanos) y de todos aquellos que nos protegen contra el virus. Les deseamos a todos los afectados por esta plaga una pronta recuperación.