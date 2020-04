Abogados de familia en Madrid: 4 razones para contratar uno, según Abogados Gil Lozano

Contar con un profesional cualificado es la mejor manera que tienen las personas de hacer valer sus derechos cuando más lo necesitan. El despacho de abogados Gil Lozano, enumera las cuatro principales razones para contratar un abogado de familia en Madrid En la vida hay una serie de situaciones que solo se pueden dejar en manos de especialistas. Cuando las personas se ponen enfermas, van al médico, y al mecánico si notan que su coche no funciona bien. Por eso, en determinadas situaciones es importante contar con un abogado de familia, que se encargue de atender asuntos legales. El despacho de abogados Gil Lozano comenta 4 de las muchas razones por las que contar con un profesional es de utilidad.

Poder ver a la familia

Cuando se produce un divorcio o una separación, tener un abogado de familia es fundamental, ya que marcará la diferencia entre poder ver a los hijos o tener muchos problemas para hacerlo. Es esencial poder llegar a un acuerdo equilibrado que permita adaptarse mejor a la situación que surge, y ninguno se sienta perjudicado.

Los abogados de familia Gil Lozano aconsejan en qué aspectos pueden sus defendidos ceder y cuáles son los derechos que tienen que hacer valer, para elaborar un convenio regulador adecuado.

Proteger el patrimonio

Otro de los asuntos clave cuando hay una separación o un divorcio es el tema económico. Dependiendo del régimen en el que se encontraba el matrimonio, tanto las propiedades como los derechos y las obligaciones se tendrán que compartir. Con una separación de bienes todo es mucho más sencillo, pero el régimen de gananciales, que es el más habitual, puede generar tensión y requiere la ayuda de un experto que ayude a hacer un reparto equitativo.

El consejo de un abogado de familia puede ayudar a sus clientes a no salir perdiendo y encontrarse con que no solo no tiene nada, sino que encima deben hacerse cargo de deudas y otras obligaciones. Sobre todo cuando lo acumulado es bastante cuantioso y hay mucho a repartir.

Aclarar dudas

Las personas, en general, al no tener conocimientos de leyes, es normal que haya situaciones en las que las dudas les puedan abrumar. "Cuando muere un ser querido, por ejemplo, y somos herederos de sus bienes, pueden surgir muchas cuestiones como si se puede renunciar en favor de otros, qué repercusiones tiene o lo que ocurre si hay deudas. Los abogados de familia en Madrid pueden ayudarte a responder a todas esas preguntas", declaran desde Abogados de familia Gil Lozano.

Aligerar la burocracia

El papeleo es uno de los aspectos más complejos a la hora de atender alguna situación legal por sencilla que sea. Por ejemplo, todos los trámites legales que conlleva contraer matrimonio, un divorcio, una herencia, etc., requieren a menudo mucha burocracia y saber dónde acudir para evitar perder el tiempo.

"Un abogado de familia se puede encargar de solucionar todas estas cuestiones de una forma sencilla y cómoda para ti, ya que conoce los entramados del ordenamiento jurídico y sabe dónde acudir para que todo se haga de forma eficaz.

Hay otros motivos por los que contar con un abogado de familia es necesario. Para estas y otras situaciones en https://www.abogadosfamiliamadridgl.es/ puedes informarte sobre todo lo que necesitas, responder a diversas cuestiones y mucho más", concluyen desde Abogados de familia Gil Lozano.