Gracias a Ewent teletrabajar es más fácil que nunca

Ewent sigue ofreciendo su amplia gama de productos para facilitar a sus clientes la adaptación a la nueva realidad Debido a la irrupción del coronavirus en nuestro país, la informática ha sido decretada bien de primera necesidad durante el estado de alarma. Por eso Ewent, líder en el sector de accesorios TIC, sigue dando servicio a todos sus clientes.

Teletrabajar está suponiendo un reto para muchas empresas que lo han tenido que implantar en el menor tiempo posible para poder seguir ofreciendo sus servicios en todos los sectores. Ahora, tanto los empresarios como sus trabajadores tienen que realizar la actividad profesional desde su propia casa y, para ello, deben contar con el material técnico necesario que les permita realizar sus funciones del día a día.

Ewent cuenta con un amplio catálogo de productos para hacer más fácil esta modalidad ya que todos sus productos son muy fáciles de instalar gracias a los manuales y tutoriales para seguir paso a paso una auto instalación muy sencilla. Aún así, el fabricante tiene, a disposición de los clientes que lo necesiten, un servicio técnico con el que contactar por email para resolver cualquier duda. Además, todos sus productos cuentan con una amplia garantía, por lo que son una buena opción en tiempos de coronavirus, ya que ofrecen una alta fiabilidad.

La nueva situación, a la que se enfrenta toda España, hace que se tengan que adaptar todos a unas costumbres a las que no estaban habituados hasta ahora. Aprender a organizar los equipos de trabajo a distancia no es tarea fácil y hay muchas empresas que no estaban preparadas para esta forzada transformación digital. Lo que es cierto es que los avances tecnológicos que hay hoy en día ofrecen miles de posibilidades que permiten ahorrar tiempo y ganar en productividad, lo que facilita mucho el trabajo a distancia.

Además, muchos empleados se han encontrado en una situación en la que deben compaginar el teletrabajo con el cuidado de sus hijos, lo que en muchos casos no es tarea fácil. Para ellos, Ewent también tiene la solución ya que entre su catálogo de productos cuenta con una amplia gama de accesorios gaming para entretener a los más jóvenes.

En definitiva, ante la actual crisis de salud, convertir el trabajo presencial de una organización en un trabajo virtual o en una mezcla de ambos tiene muchos retos tanto para el empleado como para el jefe, pero son estos desafíos los que sacan adelante la economía y garantizan el dicho de que todo esfuerzo tiene su recompensa.