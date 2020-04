United Way agradece a Lilly su implicación en la campaña #únetealosqueayudan contra el COVID-19 Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 17:04 h (CET) La Fundación United Way España ha puesto en marcha la campaña #únetealosqueayudan para beneficiar a siete entidades sociales con el objetivo de frenar el impacto sufrido por los colectivos más vulnerables ante la pandemia por COVID-19. A esta campaña se ha unido la empresa farmacéutica Lilly que ha hecho una donación inicial de 100.000 euros La iniciativa de United Way España busca captar fondos para contribuir a paliar la situación extrema de colectivos como personas mayores, residentes de pisos tutelados, menores y familias vulnerables o mujeres víctimas de violencia de género, con empleos muy precarios y escasos recursos.

“Estamos muy agradecidos por la contribución de Lilly a este proyecto. Desde la fundación trabajamos para mejorar la vida de los colectivos más vulnerables, que son los más perjudicados en esta crisis de salud mundial. Lilly ha sido un socio de United Way desde sus orígenes en Estados Unidos hace más de un siglo y estamos encantados de poder contar con ellos una vez más”, ha destacado Marina Fuentes, CEO de United Way en España, que confía en que más empresas se unirán a esta iniciativa, “pues la situación es realmente dramática”.

Nabil Daoud, presidente de Lilly España, Portugal y Grecia ha explicado que “la compañía se está esforzando para mantener la producción de los medicamentos para los pacientes que los necesitan en todo el mundo y se ha sumado a la búsqueda de tratamientos para esta enfermedad”, a lo que ha añadido, “esta es nuestra principal responsabilidad, pero también debemos hacer lo posible por ayudar a los colectivos más vulnerables de nuestro país”.

Lilly ha invitado a sus empleados a que se sumen a esta campaña de United Way España y se ha comprometido a reconocer su esfuerzo sumando a la contribución inicial la misma cantidad que la plantilla done durante el mes de abril a esta iniciativa.

Los fondos recogidos por esta campaña se destinarán a Banco de Alimentos de Madrid, Cruz Roja España, la Fundación José María de Llanos, Fundación Secretariado Gitano, Save the Children, UN INICIO e YMCA.

Estas entidades se centran en la ayuda a distintos colectivos: mayores que viven solos, familias con ingresos escasos o nulos, mujeres víctimas de violencia de género y sus hijos y jóvenes y niños en riesgo de fracaso y abandono escolar, agudizado en este contexto de confinamiento en el que el acceso a la educación online se ve afectado por la brecha digital. Con las donaciones se llevarán a cabo programas de asistencia, reparto de comidas a domicilio y apoyo en la educación de los menores.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.