martes, 7 de abril de 2020, 16:16 h (CET) Worldline, [Euronext: WLN] líder europeo en medios de pago y servicios transaccionales, ha obtenido una calificación de A-, tras su primera evaluación por parte de la CDP, calificación de referencia para los inversores sobre conciencia ambiental, gobernanza y liderazgo corporativo frente al cambio climático. Como parte de este ejercicio, Worldline ha dado a conocer sus objetivos a largo plazo basados en la ciencia (Science Based Target o SBT) para reducir las emisiones de CO2 Desde que el Acuerdo de París entró en vigor en noviembre de 2016, Worldline ha reforzado su enfoque y sus medidas para luchar contra los efectos del cambio climático. Como parte de su sólida estrategia, Worldline se ha comprometido a aplicar todas las medidas necesarias, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (SDG), para acelerar su transformación en una empresa carbono cero, reduciendo su huella de carbono y el consumo de energía de sus actividades.

Como parte de su programa TRUST 2020, Worldline se ha comprometido especialmente a reducir su huella de carbono en un 2,67% cada año, ampliando el uso de energías renovables y extendiendo la certificación ISO 14001 a todos sus centros de datos estratégicos y sedes con más de 500 empleados para alcanzar la neutralidad de carbono para todas sus actividades.

Clasificación del CDP

CDP es una organización sin ánimo de lucro que proporciona una puntuación basada en la divulgación de las acciones de una empresa para contribuir a la mitigación del cambio climático, la adaptación y la transparencia. Las acciones que son más fundamentales para el progreso en la lucha contra el cambio climático reciben puntos adicionales. La puntuación está diseñada para aprovechar el espíritu competitivo de las empresas, aumentar su ambición y estimular la acción sobre la sostenibilidad corporativa.

La calificación de Worldline demuestra que la empresa está dispuesta a dar otro paso adelante, aún más ambicioso, para desempeñar un papel activo en la lucha contra el cambio climático a nivel europeo. Este amplio ejercicio ha sido la oportunidad para que Worldline reevaluara su actual estrategia y plan de acción sobre el clima al contar con un enfoque cuantificable, financiero y científico del impacto ambiental relacionado con su actividad. Gracias a este enfoque y metodología transversales, Worldline ha podido estructurar mejor su ambición, estrategia y compromisos ambientales, lo que ha permitido definir dos objetivos tangibles y a largo plazo basados en la ciencia:

- Reducir la intensidad de las emisiones de CO2 del Grupo Worldline para el 2025 y el 2035 en comparación con el crecimiento previsto, lo que implica una reducción en términos absolutos;

- Alentar a los principales 100 proveedores de Worldline que definan ellos mismos los objetivos y la ambición del SBT, lo que abarca el ámbito 3 que es el más importante para Worldline en cuanto a las emisiones de GEI.

La calificación del CDP también está alineada con la del TCFD (Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima), creado en 2016 a petición de los ministros del G20 y apoyado por más de 340 inversores destacados. El objetivo del TCFD es hacer recomendaciones para ayudar a las empresas a fortalecer su gobernanza climática. Tras el GAP análisis de la TCFD de Worldline, la empresa llevó a cabo una evaluación financiera de sus principales riesgos y oportunidades climáticos.

En colaboración con el CDP, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas (UNGC), el Instituto de Recursos Mundiales (WRI) y el Fondo Mundial para la defensa de la Naturaleza (WWF) y uno de los compromisos de la Coalición Empresarial We Mean, la iniciativa del SBT tiene por objetivo proporcionar a las empresas una vía claramente definida sobre cuánto y con qué rapidez necesitan reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Los objetivos adoptados por las empresas para reducir las emisiones de GEI se consideran "basados en la ciencia" si están en consonancia con lo que la ciencia climática más reciente dice que es necesario para cumplir los objetivos del Acuerdo de París: limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a 2°C por encima de los niveles preindustriales y proseguir los esfuerzos para limitar el calentamiento a 1,5°C.

Sébastien Mandron, Director de Responsabilidad Social Corporativa de Worldline, declaró: "La calificación del CPD está considerada como el estándar de oro de la responsabilidad ambiental corporativa y la transparencia. Estamos encantados de haber recibido una puntuación de "A-" en nuestra primera evaluación de CDP y este resultado nos motiva a hacer más y a ampliar nuestro impacto en toda nuestra empresa y cadena de valor". En Worldline creemos que las empresas tienen un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático y nos comprometemos a trabajar con nuestros socios, y la industria en general, para cambiar la forma en que hacemos negocios".

