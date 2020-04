La 77ª edición del Festival de Venecia, que está prevista que se celebre entre el 2 y el 12 de septiembre, no tendrá lugar de forma digital o telemática. Pese a la situación actual de crisis sanitaria por la pandemia provocada por el coronavirus, la dirección del certamen descarta esta posibilidad y prepara la nueva edición de la Biennale como en años anteriores.



"El Festival de Venecia no puede ser reemplazado por un evento hecho solo en Internet", declaró un portavoz de la organización a Variety. No obstante, sí se están planeando algunas propuestas. "Obviamente existe la posibilidad de que usemos tecnología para ciertas iniciativas", explicó, señalando que actualmente "es demasiado prematuro para que haya una decisión en firme".



Según recoge Variety, el director artístico del festival, Alberto Barbera, ha comentado que su equipo y él están "trabajando igual en ediciones anteriores" y que no pueden "proporcionar detalles sobre el futuro" más inmediato.



Recientemente, la organización anunció la convocatoria de proyectos para su taller de coproducción Final Cut, cuyo objetivo es impulsar la realización de películas en África y Oriente Medio.



Considerado el festival cinematográfico más longevo del mundo, la actriz australiana Cate Blanchett será la encargada de presidir la Selección Oficial de la septuagésimo séptima edición. Ganadora de dos Oscar por 'El aviador' y 'Blue Jasmine', la intérprete presidió la Selección Oficial del Festival de Cannes hace dos años.



Esta declaración de intenciones llega después de que los encargados del Festival de Toronto (que se celebra en fechas similares), Joana Vicente y Cameron Bailey, hayan declarado que están "barajando innovaciones", teniendo como posibilidad una versión 'on-line' del certamen, que está programado para que tenga lugar entre el 10 y el 20 de septiembre.



Este movimiento, inusual en la temporada de festivales de cine, ha sido provocado por "la incertidumbre sobre cómo se sentirá la gente en septiembre" en el país norteamericano.



Aunque el Festival de Cine de Venecia no vaya a modificar su calendario, la organización sí se ha visto afectada. La Bienal de Arquitectura, que estaba programada para celebrarse entre el 23 de mayo y el 29 de agosto, ya ha sido pospuesta.