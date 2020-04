Cultivar setas en casa: una deliciosa afición, según La Casa de las Setas Comunicae

martes, 7 de abril de 2020, 13:55 h (CET) Existe una amplia variedad de setas que pueden cultivarse en casa, y disfrutar de un delicioso producto natural. La Casa de las Setas, tienda online líder en equipación micológica, desvela las claves de esta apasionante afición Las setas forman parte del grupo de alimentos Gourmet de temporada, muy apreciados por su sabor y sus características nutricionales. Algunas de ellas se pueden encontrar todo el año en los mercados, como los champiñones o las setas Shitake, mientras que las especies silvestres tienen su época y hay que salir a por ellas cuando llega.

Algo bastante llamativo e interesante es cultivarlas en casa, que no es tan complicado como puede parecer. En La casa de las setas se puede encontrar equipamiento para salir a recogerlas, y kits para su cultivo.

¿Por qué cultivar setas en casa?

Los motivos por los que dedicarse al cultivo doméstico de setas son variados. Por una parte, es un modo de evitar el impacto que se produce en algunos bosques cuando se sale a recoger setas, sobre todo cuando quienes lo hacen no tienen conocimientos sobre la manera de hacerlo.

También es interesante para evitar errores en la selección. Y es que algunos tipos de setas silvestres son tóxicas o venenosas, y varias tienen un gran parecido con especies comestibles. Por eso los expertos recomiendan no recogerlas si hay alguna duda o ir siempre acompañados de alguien que sepa muy bien lo que está haciendo, algo que no siempre es posible.

El cultivo de setas es casa es una bonita manera de iniciar un huerto urbano, y disfrutar de los beneficios de un producto tan delicioso como son las setas. Se pueden elaborar muchas recetas, además de convertirse en una forma de invertir el tiempo bastante productiva.

Un regalo de lo más original

Los kits para plantar setas en casa son perfectas para regalar a cualquiera. Incluso para que los niños empiecen a tener contacto con el entorno natural y aprendan a respetarlo, viendo cómo crecen con unos cuantos cuidados sencillos.

Estos kits cuentan con todo lo necesario para obtener diferentes cosechas de setas bastante abundantes. Solo hay que seguir las instrucciones y en pocos días están en su punto justo de recogida. Lo normal es poder tener la primera cosecha en una semanas y media y continuar así hasta que todas las esporas hayan germinado.

"Además, con uno de estos kits de cultivo te aseguras de que las setas son comestibles y puedes utilizarlas sin temor a intoxicaciones alimentarias. Una ventaja para quienes no tienen conocimientos de micología" según La Casa de las Setas.

La casa de las setas, tienda online especializada

"Si quieres hacerte con uno de estos kits de cultivo, o te gusta salir a por setas cuando llega la temporada y sabes cómo hacerlo, en la web https://lacasadelassetas.com/ puedes hacerte con los mejores kits para tener setas en casa, así como cestas, cuchillos y otras herramientas para que los aficionados a salir al bosque y recoger especies silvestres puedan disfrutar de su afición.

Entra y descubre que tener este ingrediente Gourmet en tu propia casa no es complicado, y además puede ser muy entretenido" concluye La Casa de las Setas.

