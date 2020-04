Premium Numbers agradece a todos los profesionales implicados en el desarrollo de un gran proyecto Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 16:55 h (CET) La lucha para parar frenar el Coronavirus no cesa. Desde Valencia han desarrollado un ventilador turbina para impresoras 3D en todo el mundo En la situación excepcional que se está viviendo, las muestras de solidaridad entre ciudadanos anónimos conmueven y emocionan más que nunca. Desde Premium Numbers quieren mostrar su agradecimiento al equipo de investigadores, ingenieros y médicos procedentes de toda España que han sido capaces de diseñar en tiempo record un respirador de turbina para la ventilación mecánica de pacientes afectados con Covid-19.

Este prototipo se ha desarrollado en tan solo diez días, y antes de utilizarse en humanos se ha testado con éxito en un modelo animal bajo la supervisión del Hospital Clínico de la Universidad Cardenal Herrera. Una vez se haya validado, su fabricación estará disponible en código abierto para ser producido en cualquier lugar del mundo, puesto que cuenta con la particularidad de que la mayor parte de sus componentes se puede obtener fácilmente por ser de uso común.

Desde Premium Numbers quieren agradecer al equipo multidisciplinar que de forma desinteresada ha dedicado tantas horas de esfuerzo a un fin tan noble como ayudar a quienes están sufriendo, y no puede estar más orgullosos de que su compañero Jose Miguel Vidagany haya sido uno de los integrantes del grupo, aportando sus conocimientos como ingeniero informático en la puesta en marcha del prototipo.

Premium Numbers, S.L. es una compañía fundada en el año 2001 como operador de telecomunicaciones e inscrita en la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Premium Numbers, en la actualidad se consolida como un proveedor líder en soluciones de telecomunicaciones para empresas, realizando labores de consultoría para mejorar y optimizar las infraestructuras tecnológicas de sus clientes.

Su misión es dar solución a las telecomunicaciones de cualquier empresa mediante unos servicios competitivos, novedosos, ágiles y de calidad. Por otra parte, Premium Numbers tiene como visión ser percibida por sus consumidores como una empresa moderna, seria, comprometida y en continuo desarrollo, con una clara orientación a suplir necesidades específicas a sus clientes, ofreciendo soluciones cómodas y rentables para las comunicaciones de una empresa.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.