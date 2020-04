Laura Méndez Santamaría acierta con su novela policiaca 'Te vamos a encontrar' Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 16:35 h (CET) La joven autora publica su primera novela, un relato policiaco que se construye alrededor de una serie de desapariciones La escritora abulense de veinticuatro años, Laura Méndez Santamaría, reconstruye las piezas de un puzzle policiaco en Te vamos a encontrar (Letrame Editorial), cuyo epicentro es la investigación de diferentes desapariciones que alteran la historia de su protagonista, Paula. Una reportera que acude al lugar para cubrir la noticia.

La periodista, quien además colabora con la Asociación de Desaparecidos de la ciudad, no logra encontrar una conexión que fusione la ausencia repentina de diferentes personas en un mismo contexto.

Así, esta es la historia de la incertidumbre que se crea en una ciudad cuando se producen varias desapariciones que, aparentemente, no tienen un nexo en común y de cómo, ante tal falta de certezas, la protagonista y el inspector de policía se adentran de lleno en la búsqueda de respuestas.

"La historia surgió de un sueño, una pesadilla en este caso. Fue una mezcla de ambas, tenía clara una parte de la historia, pero a medida que iba avanzando e iban llenándose páginas, la historia cogió vida propia".

La labor principal de la protagonista, además de guiar al lector a lo largo de la historia, es servir de apoyo a la investigación policial encabezada por el inspector Manuel Ferrer. Sin embargo, la falta de contacto con su familia y el silencio que a veces se interpone en su matrimonio, conducen a Paula a un laberinto con calles cada vez más sinuosas y estrechas.

¿Quién está detrás de las desapariciones? ¿Por qué nada parece tener sentido?

Inquietante y absorbente, Te vamos a encontrar promete una resolución de la trama a la altura de los grandes clásicos. Una historia que aviva la emoción del lector y lo agarra a lo largo de la estructura narrativa tan bien delimitada que ha desarrollado Laura Méndez Santamaría.

La autora, con su escritura, deja al lector que vaya sacando sus propias deducciones, acompañando a sus protagonistas, cuyo análisis psicológico destaca por su verosimilitud.

"Paula es un personaje increíble. Valiente, sensible, inteligente y que lucha por lo que quiere con insistencia. Manuel Ferrer cree en la justicia y lucha por impartirla de la forma que sea, una persona segura y sincera. Pero esta historia hará variar algunas de sus características".

La prosa de Laura Méndez Santamaría es la de una autora joven que escribe su primer libro con madurez y templanza. Los acontecimientos se suceden siguiendo una planificación previa estricta que no deja lugar a preguntas sin respuesta. El lector está ante una novela bien hilvanada, llena de intriga y tensión, que mantiene sus atención desde el comienzo.

"Creo que las principales características son la sorpresa y la lectura fácil y rápida. Ambas ayudan a coger al lector y meterlo de pleno en la historia, deseando así leer más y más páginas".

Te vamos a encontrar representa el mal encarnizado a través del personaje antagonista por un lado y por otro, gracias a los personajes que lideran la investigación, la justicia y la moralidad. Una novela con un final diferente que el lector, a pesar de sus pesquisas, no va a poder anticipar.

