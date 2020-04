Ya están disponibles los Euros-Cione del primer trimestre de 2020 Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 16:03 h (CET) El sistema de facturación centralizado, permite que los rápeles de descuento y aplazamientos en los pagos de la factura beneficien a toda la actividad de la óptica Cione Grupo de Ópticas continúa su lucha solidaria contra el coronavirus en defensa de la profesión de óptico en España.

La semana pasada, más de 200 profesionales de la salud visual de toda España se conectaron, de la mano de la cooperativa, a los webinars que, para asesorar a los ópticos en este momento delicado, la cooperativa ha organizado de la mano de Lextone Abogados y de Adelantta Asociados.

A partir de hoy, tal y como se había anunciado la semana pasada, la cooperativa, después de proceder al cálculo de rápeles de descuento correspondientes al primer trimestre del año 2020, los traslada efectivamente a sus asociados. Los rápeles, de acuerdo con la situación de crisis, son más asequibles que los previstos inicialmente. Dan acceso a Euros-Cione que se pueden canjear por cualquier producto o servicio de la cooperativa. Se pueden consultar en el portal My Cione On Line con las claves habituales.

Igualmente, la cooperativa mantiene abierta la posibilidad de hacer frente al recibo correspondiente a la factura del mes de marzo hasta en cinco vencimientos.

Todas estas ayudas financieras se ven amplificadas por el hecho de que Cione Grupo de Opticas elabora una única factura por óptica y mes. De esta manera, la totalidad de la actividad de la óptica se beneficia de todas las bonificaciones, y no sólo las compras a determinados proveedores.

“Cione está al lado de los ópticos. Nuestra responsabilidad, en estos momentos es asumir solidariamente el peso de la crisis para nuestros ópticos. Cione nació en 1973 para hacer a todos los ópticos más fuertes ante situaciones difíciles como la que atravesamos, no para enriquecer a un único propietario”, valora Miguel Ángel García, director general de Cione Grupo de Ópticas.

