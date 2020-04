StormGain nombrada ‘Plataforma de Trading y Exchange del Año’ por The European Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 13:03 h (CET) La publicación económica ha reconocido a StormGain como la mejor opción para el trading de criptomonedas en 2020 StormGain, plataforma internacional de inversión en criptomonedas, ha sido galardonada por la publicación económica The European como Plataforma de Trading y Exchange del Año’.

La plataforma está diseñada para hacer que el trading de criptomonedas sea sencillo y rentable por igual para principiantes y expertos. StormGain está disponible en versión web o como aplicación para smartphone y permite a los clientes operar, comprar e intercambiar fácilmente criptomonedas.

El CEO de StormGain, Alex Althausen, ha declarado: "Nos propusimos construir la mejor plataforma de trading de criptomonedas del mundo y estamos orgullosos de ser reconocidos como tal por los expertos de The European. En StormGain siempre estamos luchando por la excelencia en el servicio y estamos listos para hacer aún más por nuestros clientes y socios en el futuro".

Sobre los premios The European

The European es una publicación económica trimestral, leída por responsables de toma de decisiones en todo el mundo, que cubre noticias y consejos económicos, políticos y culturales.

Desde hace varios años, The European organiza los premios Global Business, Banking Finance Awards. Los premios reconocen a las organizaciones e individuos que se destacan entre los demás e innovan dentro de su industria, siendo la calidad del servicio una consideración importante.

StormGain, 'listo para hacer aún más' por sus clientes

La plataforma StormGain ha recibido elogios de profesionales y usuarios por su facilidad de multiplicador 200x en el par de criptomonedas más popular, así como por sus tarifas y comisiones muy bajas. La compañía sigue comprometida para mantener y superar el servicio de alta calidad y las ventajas para los clientes que le han valido el codiciado premio de 'Plataforma de Trading y Exchange del Año'.

StormGain es líder en proporcionar bonos y recompensas para sus clientes. Los participantes en el programa de fidelización de StormGain pueden obtener descuentos de hasta un 20 % en comisiones de trading y un 15 % en sus depósitos. Esto se suma a un bono de interés anual del 10 % sobre los activos almacenados con la plataforma.

StormGain también está posicionando su marca en el mundo deportivo como Official Sleeve Partner del Newcastle FC, ofreciendo a sus clientes la oportunidad de obtener acceso VIP exclusivo a un club legendario de la Premier League.

