AleaSoft: ¿Debería considerarse la energía nuclear como parte de un mix bajo en emisiones? Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 12:27 h (CET) Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft respondió a la pregunta del mes de pv magazine. En esta ocasión la pregunta fue "Hasta que las tecnologías de almacenamiento nos permitan acercarnos al 100% de electricidad renovable, ¿debería considerarse la energía nuclear como parte de un mix bajo en emisiones? ¿O es preferible otra alternativa?" Para Antonio, la energía nuclear en Europa ha sido, es y será en los próximos años muy importante en el mix eléctrico. La energía nuclear a diferencia del resto de energías térmicas no genera emisiones de gases contaminantes.

En Francia más de un 75% de la energía eléctrica se produce con energía nuclear. Hay que destacar que Francia es el corazón eléctrico de Europa. Casi todos los países de Europa Occidental están conectados por frontera al sistema eléctrico francés. Esta situación ha favorecido que en general todos estos países hayan tenido precios más bajos y más estables comparados con los que hubieran tenido sin este corazón nuclear francés.

En España la energía nuclear aporta más del 20% del total de la energía al mix de generación eléctrica teniendo una importancia estratégica fundamental. En AleaSoft se han publicado opiniones sobre la importancia de este tema en la generación eléctrica en España. La energía nuclear garantiza una base de estabilidad al sistema eléctrico y ayuda a tener precios de mercado eléctrico más bajos y más estables.

En los próximos años las energías renovables y muy especialmente la energía fotovoltaica van a seguir aumentando sus capacidades de producción. En este período las producciones con ciclos combinados de gas y con reactores nucleares seguirán conviviendo y continuarán siendo indispensables en un mix de generación estable.

Como se ha planteado en AleaSoft en otras ocasiones hay que fomentar la producción de hidrógeno como elemento fundamental de almacenamiento y para uso en un trasporte sin gases contaminantes. Para avanzar en el camino de la descarbonización es necesario que la producción eléctrica con hidrógeno verde entre a formar parte del mix de generación en un futuro no lejano.

En AleaSoft se espera que la producción nuclear en Europa pueda continuar por muchos años para garantizar un mix robusto conjuntamente con las nuevas energías renovables que se van incorporando al sistema.

Para más información, es posible dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/deberia-considerarse-la-energia-nuclear-como-parte-de-un-mix-bajo-en-emisiones/

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.