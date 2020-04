Virtual South Summit, el primer encuentro digital de South Summit e IE University Comunicae

lunes, 6 de abril de 2020, 12:36 h (CET) South Summit, la plataforma global de conexión para el impulso de la innovación y generación de oportunidades de negocio celebrará su primer encuentro virtual el 28 de abril de la mano de IE University con el objetivo de reactivar el ecosistema ante este inesperado contexto actual. Los e-Challenges reunirán a inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional, corporaciones que apuestan por la innovación abierta vía startup, así como los principales actores del ecosistema emprendedor Cada e-Challenge estará verticalizado en una temática, el primero arrancará con Health & Wellbeing el 28 de abril y le seguirán otros centrados en Connectivity (6 de mayo), Mobility & Logistics (12 de mayo), Education (19 de mayo), Sustainability (28 de mayo) y Fintech (2 de junio).

Las startups que quieran participar en cada Virtual South Summit podrán hacerlo a través de la web de South Summit y las ganadoras serán finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en Madrid.

Con el objetivo de reactivar el ecosistema de la innovación ante el reto sin precedentes que se está viviendo, South Summit e IE University lanzan de manera conjunta Virtual South Summit, una iniciativa para mantener conectado al ecosistema de la innovación mundial ofreciendo nuevos formatos de networking, visibilidad y generación de oportunidades de negocio en este inesperado contexto.

Aprovechando el éxito y la experiencia de South Summit, el objetivo de estos encuentros virtuales es construir nuevos formatos online verticalizados por temáticas y orientados a dar visibilidad e impulsar el ecosistema en el contexto actual, que recibirán el nombre de e-Challenge. Esta iniciativa contará con la última tecnología de IE University para organizar encuentros virtuales en tiempo real con toda la comunidad a través de Wow Room,, el aula virtual de esta Universidad, que está revolucionando la manera de enseñar. Todos los encuentros online podrán seguirse a través de streaming desde la web de South Summit, previo registro.

El primer e-Challenge, centrado en Health & Wellbeing, tendrá lugar el próximo 28 de abril y contará con corporaciones líderes que apuestan por la innovación abierta vía startup como Lilly, Novartis, Merck, Nestlé o HM Hospitales… Así como inversores procedentes de fondos de primer nivel internacional como Softbank, Idinvest, Ysios Capital o Inveready, entre otros. El Keynote de apertura correrá a cargo del doctor Mario Alonso Puig, presidente de IE Center for Health, Well-Being & Happiness; y el de cierre a cargo de Martin Varsavsky, inversor y fundador de numerosas compañías y Chairman de la mayor cadena de clínicas de fertilidad en EEUU, Prelude Fertility, además del artífice de Coronamadrid, la 'app' de la región contra el coronavirus.

Además, de Health & Wellbeing, que se celebrara el día 28 de abril, los próximos e-Challenges programados serán el 6 de mayo sobre Connectivity, el día 12 de mayo sobre Mobility & Logistics; el 19 de mayo específico sobre Education; el 28 de mayo especializado en Sustainability y el 2 de junio sobre Fintech. La Startup Competition ya está abierta para que los proyectos sectoriales puedan inscribirse a través de la web de South Summit.

Durante cada uno de los Virtual South Summit se celebrará una Startup Competition con pitches virtuales y con Q&A de un jurado formado por miembros de los fondos de inversión más importantes del mundo y de corporaciones líderes en la industria correspondiente. La convocatoria ya está abierta para todos los tracks y los proyectos pueden registrarse a través de la web de South Summit. La ganadora de cada uno de los e-Challenges será una de las cien finalistas de South Summit 2020, que se celebrará del 6 al 8 de octubre en el espacio La Nave de Madrid. Como finalistas, las startups, podrán dar a conocer sus proyectos ante más de 1100 inversores internacionales y corporaciones de todo el mundo en búsqueda activa de innovación accediendo así a múltiples oportunidades de negocio.

“Ante el reto sin precedentes del COVID 19, hoy más que nunca estamos convencidos que sólo juntos y con la innovación como bandera, encontraremos soluciones a situaciones tan desafiantes como la actual. Por eso, y con toda la ilusión, lanzamos esta nueva iniciativa para reactivar las conexiones y con ellas, la generación de nuevas oportunidades, que nadie mejor que los startaperos para desarrollarlas”, ha asegurado María Benjumea, fundadora de South Summit-Spain Startup.

“La innovación y la rápida adaptación a los constantes cambios forman parte de los valores esenciales de IE University. Por ello, desde el Centro de Emprendimiento e Innovación queremos seguir apoyando a la comunidad emprendedora en un momento tan difícil como este. La puesta en marcha de esta nueva iniciativa conjunta con South Summit supone el escenario perfecto para mostrar la resiliencia del ecosistema emprendedor, y desde IE University estamos encantados de poner toda nuestra tecnología y nuestra experiencia al servicio de los emprendedores para que puedan desarrollar sus proyectos incluso en este contexto tan complejo" ,ha añadido Nacho Mateo, Chief of Investor Relations de IE University.

Este primer Virtual South Summit: e-Challenge in Health & Wellbeing es solo un aperitivo del encuentro aplazado que se iba a celebrar el 28 de abril en la ciudad de Valencia, pero que tuvo que ser pospuesto ante la declaración del estado de alarma por la crisis sanitaria. Como adelantó Spain Startup, cuando se normalice la situación, se comunicará la nueva fecha de celebración del encuentro.

