​Día XYZ Cultura: "Resistiré" pasa a ser sustituida por "Quien me ha robado el mes de abril" Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

sábado, 4 de abril de 2020, 08:34 h (CET) Actualidad: A ver por dónde empiezo...

Economía: Eso era un semáforo rojo?

Sucesos: Sale a pasear al perro y termina en las islas Azores

Internacional: Tras la ultima reunión del eurogrupo, se decide hacerlo todo mal para que no se les compare con otros países.

El tiempo: Que largo se nos está haciendo esto...

Deportes: Presentación del nuevo delantero del Madrid en el balcón de la casa de Florentino.

Cultura: "Resistiré" pasa a ser sustituida por "Quien me ha robado el mes de abril" Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.