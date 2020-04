Ecommerce Tour, el mayor evento de marketing y comercio electrónico se convierte en VIRTUAL Comunicae

viernes, 3 de abril de 2020, 12:38 h (CET) El próximo 23 y 24 de abril tendrá lugar el Ecommerce Tour Andalucía, que por primera vez se celebrará de forma virtual debido a la actual situación provocada por el virus COVID-19 Reserva de hoteles, billetes de avión, entradas para espectáculos, moda, libros, etc. Hoy en día se puede comprar prácticamente de todo por internet y los usuarios se han ido sumando a esta tendencia debido a la facilidad, comodidad y seguridad del proceso a través de un dispositivo móvil o un ordenador. Según el último Dossier de Indicadores de Comercio Electrónico*, publicado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información (ONTSI), los andaluces -con un 31%- se encuentran a la cabeza de España en compras con un valor menor a 100 euros. Sin embargo, cuando el importe de la cesta de la compra va subiendo, Andalucía cae directamente a la última posición. Es decir, pasa de liderar el ranking de la cesta de la compra cuando no supera los 100 euros, para descender al último cuando esta se encarece.

Ecommerce Tour se convierte en virtual

Esta próxima edición, a través de una plataforma 100% virtual, Ecommerce Tour se desarrollará online pero como si estuvieran todos los asistentes en un congreso físico, ya que se contará con un escenario 360º dónde se mostrarán todas las conferencias y mesas redondas de la agenda, además de una sala de exposición donde los asistentes, a través de un avatar virtual, podrán interactuar entre ellos o acceder a los diferentes stands de los patrocinadores.

Ecommerce Tour Andalucía se celebrará los próximos 23 y 24 de abril. Este año, debido a la situación provocada por el COVID- 19, el evento no se podrá realizar de forma presencial como otras veces, pero se llevará a cabo de forma virtual siguiendo las mismas directrices y actividades que los clásicos encuentros. “Si algo nos está enseñando el confinamiento en nuestros hogares producido por el coronavirus es la importancia y las opciones que nos presentan las herramientas telemáticas. Los datos de empresas y empleados que están apostando por el teletrabajo y el entorno en remoto son cada vez más grandes, así que desde Ecommerce News nos hemos sumado a este formato y hemos decidido apostar por realizar nuestros Ecommerce Tour de manera online” explica Pedro Pablo Merino, director general del Ecommerce Tour.

Casos de éxito locales como MyHixel, Naranjas La Motilla, Tienda Animal compartirán su experiencia

Serán unas jornadas dedicadas en exclusiva al comercio electrónico con un claro toque andaluz en la agenda, ya que iban a celebrarse en los congresos de Sevilla y Málaga, aunque están abiertas a toda España. Durante la jornada se desgranarán de primera mano los casos de éxitos locales como Naranjas La Motilla, empresa familiar que lleva labrando la tierra desde 1902 y que dio el salto al comercio electrónico de forma exitosa con su tienda online de naranjas dónde se puede encontrar una amplia variedad de los mejores cítricos de la zona; MyHixel la revolución de la vida sexual de los hombres; Zityfy, es una app que nació en abril de 2018 como solución a la movilidad en las ciudades con una comunidad de usuarios que promueve el uso eficiente de los vehículos, Tiendanimal, especialistas en productos para mascotas con la tienda online número uno en España, Pedrita Parker, Soy Tu Hogar, Yo pongo el hielo, entre otros.

Según Pedro Pablo Merino, “España tiene una de las mejores redes de alta velocidad de Europa, situándose por delante de países como Alemania o Italia; el 94% del territorio español cuenta con banda ancha y el 4G llega al 95% de la población. Esta infraestructura, unido a las plataformas existentes en streaming y eventos virtuales, permite que podamos hacer el evento sin ningún impedimento y sacarle el máximo partido posible”.

El evento contará con el patrocinio de Don Dominio, Aplázame, Packlink, Sabadell, Banco Santander, Spring, Trusted Shops, Línea Gráfica y Retail Rocket, y como colaboradores Vino Premier, Cámara de Sevilla, Foro Marketing Sevilla.

Uno de los momentos más esperados de la jornada será conocer a los ganadores de los Ecommerce Awards Andalucía´20, que premiarán a las mejores iniciativas de comercio andaluzas. Todas las empresas que así lo deseen podrán presentar sus candidaturas al evento en el siguiente enlace: https://www.ecommercetour.com/ecommerce-tour-awards-sevilla/

Registro y acceso

El Ecommerce Tour Virtual Andalucía tendrá lugar los próximos 23 y 24 de abril de 2020. El jueves 23 de abril de 10.00h - 18.00h se celebrarán las distintas conferencias, charlas, mesas redondas y casos de éxito, y el viernes 24 estará abierta la plataforma durante todo el día para hacer networking y visitar stands de los sponsors que tendrán preparadas varias sorpresas. Al evento se podrá acceder a través de Virtway Events, una vez dentro el usuario debe registrarse, introducir sus datos, descargar la aplicación y crear un avatar para poder ingresar en todas las actividades planeadas.

