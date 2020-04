Almahispania crea unas pulseras solidarias para luchar contra el Covid19 Comunicae

viernes, 3 de abril de 2020, 12:11 h (CET) El 100% de las ventas de las pulseras será destinado a ayudar a autónomos y PYMES afectados por la crisis sanitaria del Coronavirus Almahispania, firma de joyería que plasma en sus accesorios la historia de España a través de símbolos, presenta su proyecto solidario Ayuda Covid-19 destinado en su totalidad a ayudar a autónomos y PYMES víctimas de la pandemia.

Almahispania es consciente de que es un momento excepcional y la ayuda es fundamental para salir adelante. Es por ello que, han querido rendir un homenaje a todos esos héroes que, día a día, sacrifican sus vidas por todos con esta colección de pulseras, cuyos beneficios irán destinados en un 100% a ayudar a PYMES y autónomos afectados por el Coronavirus.

La pulsera está formada por varios símbolos en reconocimiento a los profesionales que están dando todo lo mejor para que esta situación no sea tan dura. Se trata de los sanitarios, de cuerpos y fuerzas de seguridad de Estado, de transportistas o de los medios de comunicación que transmiten qué pasa en España cada día.

Las pulseras de Almahispania se pueden comprar en este enlace.

Estas pulseras solidarias contra el COVID19 están disponibles en dos colores: azul y con la bandera de España y los símbolos que incorpora son:

Comerciantes: Cajeros, reponedores, dependientes, mozos de almacén, sin cuyo trabajo no habría suministros de comida ni productos de primera necesidad.

Comunicadores: Técnicos de telecomunicaciones y periodistas, que mantienen conectados unos a otros gracias a las nuevas tecnologías, y ayudan a trabajar y a estar informados.

️Sanitarios: Homenajeados todos los días a las 20 horas por aplausos que unen a España. Por ellos, médicos, enfermeros, celadores, farmacéuticos, a todo el personal sanitario.

Cuerpos de seguridad y emergencias: Policías, guardias civiles, soldados, bomberos, servicios de emergencias, que velan por la seguridad del país.

Transportistas: Camioneros, repartidores, carteros, que no han parado ni un solo día en arduas jornadas para mantener y abastecer a todos de los servicios básicos, evitando así que se pare España.

España dos veces: Tributo, los españoles de principio a fin. Millones de personas que se sacrifican y resisten el golpe encerrados en sus casas. Por todos aquellos que se quedaron, por todos aquellos que sobrevivirán y por todos aquellos que vendrán y que harán de este capítulo un icono más de la historia de España.

Un gesto solildario para una empresa que representa la historia de España en todos sus accesorios.

