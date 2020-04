Los españoles pasan casi la mitad de la semana en confinamiento conectados a Internet El tiempo en la red ha aumentado un 7% desde que empezó la cuarentena Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

viernes, 3 de abril de 2020, 14:13 h (CET) Los españoles pasan de media el 47% de su tiempo en confinamiento conectados a Internet. En total, 79 horas a la semana o, lo que es lo mismo, el equivalente a más de tres días, lo que representa un incremento del 7% con respecto a una semana normal previa a la crisis sanitaria del Covid-19, según el informe ‘Digital Consumer 24 hours Indoor’ de Nielsen elaborado en colaboración con Dynata, con el fin de ofrecer una evolución semanal del consumo de Internet en los hogares mientras dure el estado de alarma.

Y es que el confinamiento decretado por el Gobierno para restringir la movilidad ha dado lugar a un mayor uso de Internet de forma general en los hogares, generando cambios en la particular radiografía del consumidor digital, con patrones de consumo diferentes, como es el caso del ecommerce.

En concreto, la alimentación ha tomado la delantera a la moda y ahora uno de cada tres usuarios se lanzan a llenar su nevera, despensa y congelador por Internet, cuando es un sector al que tradicionalmente le ha costado hacerse un hueco en el entorno online. Le siguen los productos de belleza y cuidado personal, con el 23,7%, mientras que la moda cae a la tercera posición, con el 22%, empatada con los productos de electrónica.

Nada que ver, por tanto, con el comportamiento promedio del año pasado, cuando la moda era la reina indiscutitible de las compras (44,5%), mientras que la electrónica y los productos de belleza representaban más del 30% cada uno y la alimentación apenas suponía el 19%.

Además, el estudio revela que también ha variado la franja horaria en la que se hacen las compras online. Si hace un año el prime time del consumo era entre las 18.00 y las 22.00 horas (el 44,8%), ahora es el 37,9%, casi a la par que el horario de entre las 9.00 y las 15.00 horas, con el 30%.

Antes, la franja horaria matinal apenas aglutinaba el 2% de las transacciones online, lo que muestra que ahora hay mucha más gente con más tiempo libre en esas horas para poder hacer la compra, generando así un nuevo prime time de consumo al hilo de la cuarentena.

Y otro aspecto novedoso del consumo digital en cuarentena es el mayor uso del móvil con este objetivo. Su uso ha crecido seis puntos hasta el 46,5%, ‘robándole’ la primera posición al ordenador, que baja de aglutinar casi el 50% de las compras al 40%

Más Netflix…pero también otras plataformas

El confinamiento, por tanto, nos depara un consumidor digital que traslada a la red su día a día físico, es decir, actividades como trabajar, comer, pasar el tiempo, socializar, entretenerse e informarse.

En este sentido, y como era de esperar, el consumo de películas y series vía plataformas de suscripción online ha crecido estos días. Si hace un año el 53% admitía consumir así este entretenimiento, ahora asciende al 72% del total, casi veinte puntos más, evidenciándose así la necesidad de tener un mayor abanico de posibilidades de ocio y llenar así más horas del día.

