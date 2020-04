Una red de expertos en "alta tecnología" del COITT a disposición del Gobierno Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 15:12 h (CET) Graduados e Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, héroes invisibles en esta crisis mundial, son los garantes de la telecomunicaciones entre el hogar, las empresas , los clientes y la Administración El Colegio de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación (COITT), pone a disposición de la Administración, Fuerzas y Cuerpos del Estado, su Red de Expertos en ´alta´ tecnología, con el fin de que los profesionales de este colectivo contribuyan a las medidas que desarrolle la Administración ante proyectos y servicios necesarios para ayudar a combatir el COVID19.

COITT da muestra con esta iniciativa a la que se suman todas sus demarcaciones, del compromiso que tiene esta entidad y sus colegiados, en seguir garantizando la gestión y desarrollo de los servicios de telecomunicaciones necesarios para la ciudadanía ante la situación a la que se enfrenta el país.

Los profesionales de esta red ponen a disposición de las distintas autoridades, y de la sociedad, su experiencia, herramientas, conocimientos… para proyectar, dirigir, e implementar los sistemas de telecomunicación en todos los campos de actuación que sean necesarios: Infraestructuras e Instalaciones de Telecomunicación: radioenlaces, radio, redes cableadas y/o estructuradas, monitorización, programación de ruteo de tráfico de red, etc. Así como, instalaciones de Megafonía, Eléctricas etc.

“Nuestros expertos están capacitados y formados para trabajar sobre cualquier tipo de instalación que requieran electrónica y control, al igual que en la programación de APPS, Web-Sites informativos, creación de bases de datos y todo aquello que se nos requiera. El conocimiento y las competencias técnicas, de los ingenieros técnicos de telecomunicación, aportarán valor a la situación económico/social que actualmente vive España”, según Mario Cortés

Una red de expertos de todos los ámbitos exclusivos de los profesionales de las Telecomunicaciones, que prestarán su servicio y pondrán su conocimiento en áreas como: - Redes de Telecomunicaciones. - Ciberseguridad. - Sistemas de Telecomunicación, Radioenlaces, Microondas… -Inteligencia Artificial, IoT.- Sistemas electrónicos, microcontroladores, sensorización…- Vigilancia remota.- Sonido e Imagen, Acústica. - Big Data, Blockchain. - Drones. - Inspección de Telecomunicación, entre otros… Los Ingenieros Técnicos de Telecomunicación, son los encargados de la gestión y el desarrollo de competencias para garantizar los servicios telemáticos de los diferentes sectores de actividad.

En definitiva, una red de especialistas comprometida en contribuir a la optimización, y el fomento del uso responsable de los servicios de telecomunicación de España.

Líderes en proyectos ICT

Los ingenieros técnicos de telecomunicación lideran, un año más, la tramitación de proyectos de Infraestructura Común de Telecomunicaciones (ICT) en Edificios. Un informe que publica la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras de Telecomunicación certifica que este colectivo acaparó el 53% de todos los visados emitidos en 2019, un aumento del 6% respecto al año anterior.

En 2019 la cifra total de proyectos técnicos ICT presentados ha sido de 4.276, mientras que la de boletines se sitúa en 2.211. El incremento en ambas categorías es significativo: un 52% más en proyectos y un 26% más en boletines.

“Estos datos reflejan, sin duda, el compromiso proactivo de los ingenieros técnicos de telecomunicación con el desarrollo y la conectividad en nuestro país. Gracias a estas infraestructuras y a los profesionales que las llevan a cabo, podemos estar más conectados que nunca en estos tiempos de distanciamiento físico”, subraya el decano del COITT, Mario Cortés

Las infraestructuras ICT garantizan las telecomunicaciones en los hogares. Es la instalación que permite la distribución de señales de telecomunicación: instalación de Radio y Televisión Terrestre y Satélite, instalación de Telecomunicaciones para los servicios de Telefonía Disponible al Público y de Banda Ancha..., servicios esenciales en nuestro día a día y especialmente en estas semanas de confinamiento en nuestros hogares.

Especial COITT-COVID19: https://telecos.zone/index.php/actualidad/covid-19-coitt

Acerca de COITT

El COITT- (Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación) nace ante el compromiso de proteger a los usuarios y ciudadanos, así como promover el reconocimiento y ejercicio Profesional de Graduados en Ingeniería de Telecomunicación en España. Actualmente el Colegio cuenta con 7.000 colegiados y defiende y representa a 30.000 titulados en el conjunto de la profesión, avanzando hacia un crecimiento institucional apoyado en la integración y participación de los territorios donde residen sus colegiados y asociados en su desempeño profesional creciente y en la descentralización de actividades en defensa de la Ingeniería Técnica de Telecomunicación.

Más información

Web: https://telecos.zone/

