Mariposa Verde recomienda las joyas de ámbar porque son beneficiosas para el corazón y reducen el estrés Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 14:11 h (CET) El ámbar es una de las piedras preciosas más antiguas y se utiliza en joyas, colgantes, pulseras, pendientes… Las joyas de ámbar de Mariposa Verde son una buena elección tanto para darse un capricho como para regalar. El ámbar es una piedra vegetal que nace de la acumulación de resina orgánica de diferentes tipos de árboles, es conocida como piedra solar y es sabia, alegre, cálida y protectora.

El ámbar báltico se utiliza habitualmente en joyería ya que esta piedra es única en la naturaleza y tiene gran valor.

Tiene imperfecciones naturales de épocas prehistóricas que quedaron atrapadas en él que hacen que cada pieza sea única en el mundo. Es de color marrón con muchas tonalidades diferentes, aunque también se pueden encontrar en amarillo, verde, rojo, negro…

Propiedades y beneficios del ámbar

El ámbar báltico es suave y cálido al tacto y médicamente está comprobado que llevar este tipo de joyas tiene numerosas propiedades y beneficios:

- Tiene efecto calmante y tranquilizante para los más pequeños

- Es antiinflamatorio y analgésico natural

- Mejora el bienestar general

- Desintoxica el cuerpo

- Mejora la respiración y la circulación

- Mejora la piel y retrasa el envejecimiento

- Calma las zonas inflamadas, la fiebre e infecciones

Son beneficiosas para niños y adultos ya que producen efectos positivos en los riñones, el corazón y el sistema nervioso, reducen el estrés, la ansiedad, la depresión y calman todo tipo de dolores.

Cuando se eligen este tipo de joyas se tiene que verificar que es ámbar verdadero. Esto se aprecia a través del aroma porque es muy parecido a la resina de los pinos, por lo que si huele a plástico, no es real. También se puede comprobar realizando una prueba de rayado, pues si se estropea con facilidad es verdadero ya que los falsos son más duros y difíciles de rayar.

Esta piedra vegetal es muy fácil de limpiar y cuidar: humedeciendo un paño suave con agua tibia se limpia y se tiene que utilizar otro paño pasar secar. Una vez está seco, para conservar su brillo es recomendable pulir la pieza con unas gotas de aceite de oliva virgen.

En definitiva, Bisutería Mariposa Verde aconseja regalar joyas de ámbar ya que son accesorios para toda la vida porque este tipo de joyas no se desgastan. Además, la eficacia del ámbar está en su contacto con la piel, por lo que es duradera en el tiempo y convierten a este tipo de joyas en la elección perfecta para hacer un regalo único y especial.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.