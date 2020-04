​¿Por qué es importante contratar una empresa que realice el mantenimiento informático?

Si tienes un pequeño negocio o empresa mediana quizá todavía te estés preguntando por qué puede ser importante contratar a una empresa que se encargue de realizar el mantenimiento informático de tu empresa. A continuación te damos algunas razones para que salgas de dudas.



Resuelve problemas cotidianos con rapidez

Contratar los servicios de una empresa que se encargue de hacerte el mantenimiento informático te dará tranquilidad. El personal que se encargará de velar por dicho mantenimiento IT te tratará en todo momento con cercanía, amabilidad y tendrás un trato directo con los responsables. De este modo, te asegurarás que si tienes un problema puede ser resuelto en poco tiempo y que si tienes alguna duda también te la resolverán, sabiendo qué hacen y siendo parte de este proceso.



Conseguirás tener un servicio propio como las grandes corporaciones: desde personal IT especializado por áreas a varios técnicos de backup para sustituir a los técnicos en caso de enfermedad, un equipo de helpdesk para brindar soporte inmediato, experiencia en grandes empresas y proyectos, certificaciones, soporte 24 horas, etc.



Lograrás una mayor eficiencia

Al contar con personal especializado en tareas de mantenimiento lograrás una mayor eficiencia a la hora de resolver los posibles problemas que puedan aparecer. Esto tiene consecuencias claras sobre el negocio y es que no tendrás tu web fuera de servicio en ningún momento y no perderás un tiempo que se puede traducir en una pérdida de dinero.



Asesoramiento in situ

Además conseguirás, como decimos, una cercanía que te dará tranquilidad. Un buen soporte informático debe incluir visitas mensuales a las oficinas que permitirán conocer mejor el trabajo diario que allí se hace, las necesidades que se tienen, y esto dará pie a realizar trabajos preventivos.



Apuesta por un servicio con tarifa plana

Aunque pueda parecer lo contrario, contratar este tipo de servicios no es caro ni irá asociado a sorpresas desagradables. Los costes de mantenimiento informático se pueden contratar a través de una tarifa plana mensual en la que todos los meses sabrás el coste del servicio.



Un servicio sin necesidad de permanencia

Optar por un servicio de mantenimiento informático que no esté ligado a un contrato de permanencia es una buena opción. Así irás renovando mes a mes tu compromiso sin necesidad de estar ligado a la empresa por un tiempo determinado o, de lo contrario, pagar una penalización. Una buena empresa de mantenimiento informático tiene como garantía su propio trabajo mes a mes y que sus clientes estén satisfechos con el servicio ofrecido: ese será el factor que haga que los clientes renueven mes a mes, no el miedo a una penalización.



Informes periódicos

Apuesta por firmas que sean transparentes y en las que puedas ver qué se hace. Esto es posible gracias a los informes periódicos de carácter técnico en las que se hable sobre el estado de las infraestructuras con las que cuenta la firma en ese momento. Además el soporte ha de ser de tal calidad que la firma ofrezca un servicio los 365 días del año durante las 24 horas del día: con un horario de soporte que sea capaz de adaptadarse a las necesidad que tu empresa tenga.



Que sean proveedores de hardware y software

Si además, a través de la empresa de mantenimiento, puedes optar por adquirir el hardware y el software que necesitas, mucho mejor. Ellos saben mejor que nadie cómo trabajar sobre estas piezas o programas y podrán resolverte los problemas que surjan de manera mucho más rápida: asegurándote también una reparación algo más rápida y la capacidad de llegar a soluciones de manera más eficaz. Además son ellos mismos los que se encargarán de hacer las copias de seguridad de tu hardware.