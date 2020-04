La app que ayuda al pequeño comercio en esta nueva crisis Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 09:29 h (CET) La app Goveo ayuda a adaptarse al pequeño comercio a vender fácilmente a escala local y nacional. La app ofrece sus servicios Premium gratis por dos meses para ayudar al comercio Ante la crisis actual y próxima, en el pequeño comercio, ya tocado por grandes centros comerciales y grandes plataforma online, ha visto poco margen de actuación ya que gran parte no tienen los canales digitales preparados ni maduros para poder atraer y vender online.

Goveo app ofrece una solución completa al sector del pequeño comercio para vender online y atraer clientes al punto de venta de una forma, inmediata, fácil y a bajo coste.

Goveo app es el marketplace de las tiendas físicas, que permite a los comercios publicar los productos en tres clics y vender online, así como entregar en todo el territorio nacional y en el centro de Madrid y Barcelona en menos de una hora.

Goveo aglutina la oferta de diferentes categorías de negocios desde moda, regalos, gourmet, hasta alimentación y restaurantes entre muchos otros.

“El escaparate geolocalizado (geocommerce) y la venta online fácil es la solución integral al comercio físico para la Compra/ venta offline y online”, comenta su Director General Guillermo García Moraga.

Desde la empresa quieren dar un impulso al sector del pequeño comercio por eso ofrece un tramo gratuito y una tarifas democratizadas y reducidas de entrada (9,95 €/mes) así como una comisión por venta mucho más reducida que otros marketplaces o plataformas de envío a domicilio que hay en el mercado.

Los comercios tienen un catálogo de hasta 25 productos gratis sin suscripción y ahora ofrece sus servicios Premium 2 meses gratis para facilitar la entrada y las ventas en estos momentos. Como colaboración únicamente se piden a cambio que se comparta en redes sociales para que sus clientes conozcan GOVEO y aumentan los clientes y las ventas.

Goveo está fuertemente respaldado con empresas técnicas como Google Cloud, Stripe para los servicios de pagos. En cuanto a los envíos, Goveo ha integrado en su app la API de Stuart, la plataforma tecnológica on demand que conecta cualquier tipo de negocio con la mayor flota de partners mensajeros independientes, para realizar las entregas en menos de 1 hora en el centro de Madrid y Barcelona.

“Desde Stuart nos sentimos muy orgullosos de trabajar junto a Goveo en la digitalización del pequeño comercio español“, según palabras de David Guasch, Director General de Stuart en España. “Son este tipo de comercios los que, por su tamaño y naturaleza emprendedora, están más expuesto en estos duros momentos, por eso desde Stuart trabajamos duro para que las PYMES puedan competir con los grandes del ecommerce”.

Es la oportunidad para que el pequeño comercio se reúna frente a otros canales y plataformas americanas ya instaladas que no se adaptan a la realidad del pequeño comercio y poder ofrecer un canal válido para tiendas y consumidores.

Ya son muchos los comercios y expertos en retail que ven GOVEO app como la solución necesaria y ahora más que nunca se necesitan todas la herramientas posibles.

