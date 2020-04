Una masterclass con Moisés Nieto, y más charlas virtuales sobre diseño, gratis en IED Madrid Comunicae

jueves, 2 de abril de 2020, 09:12 h (CET) El IED Madrid continúa con su programación de workshops y conferencias virtuales sobre moda y diseño en la semana del 6 al 10 de abril Tras el éxito de sus dos primeras masterclasses y en su búsqueda por seguir aportando contenidos de valor a pesar de las restricciones que supone la situación actual, IED Madrid continúa con su programación de eventos virtuales gratuitos.

Durante las próximas semanas ofrecece un ciclo de masterclasses, conferencias y workshops en torno al diseño, impartidas por algunos de sus profesores más destacados. Estas clases magistrales son abiertas y gratuitas previa inscripción, y cada semana tocarán diferentes temas relacionados con el diseño. Estas son las actividades organizadas para Semana Santa:

6 de abril a las 19h, charla sobre Design Thinking, con Alejandro Briceño, Employee Experience Director de la Consultoría de Innovación Opinno. Briceño, ingeniero especializado en gestión de proyectos, ha dedicado la mayor parte de su vida profesional a proyectos de consultoría de innovación. Descubrirá el potencial del pensamiento creativo y del diseño con un acercamiento a la metodología Design Thinking, cada vez más valorada por las empresas.

8 de abril 19h, masterclass “Del concepto a la prenda” con el diseñador de moda y director de la escuela de Moda de IED Madrid, Moisés Nieto, quien contará desde su experiencia el proceso creativo necesario para crear una colección de moda. El creador de moda femenina fundó su marca homónima en 2011. Se define por su inspiración extraída del arte nacional y la cultura juvenil, así como por su énfasis en la adaptación y el uso de materia prima 100% hecha en España. Galardonado con el Premio Nacional de Moda Nuevo Valor en 2017, Moisés es actualmente uno de los talentos más destacados de España.

El Grupo IED es un network internacional de educación en Diseño y Management que nace en Italia en 1966 y hoy cuenta con once sedes en el mundo, repartidas entre Italia, España y Brasil. El IED es actualmente uno de los centros de estudios punteros en los campos del diseño de moda, audiovisual, diseño de producto e interiores a nivel mundial, y desde 2018 pertenece a una fundación sin ánimo de lucro, siguiendo el deseo dejado en testamento por Francesco Morelli, su fundador. Desde 1966 ha formado a más de 120.000 alumnos en diferentes áreas del diseño. De sus aulas han salido nombres como Pierpaolo Piccioli (Director Creativo de Valentino), María Grazia Chiuri (Directora Creativa de Dior), Claudio Cutugno (Diseñador de Giambattista Valli), María Lemus (Maria Ke Fisherman), Moisés Nieto, Jaime Hayón o María Clé, entre otros.

El IED Madrid comienza su actividad en 1994, y actualmente cuenta con tres sedes en la ciudad. Estos 20 años de existencia de IED Madrid no sólo se traducen en una amplia oferta formativa, también en un completo calendario de actividades culturales relacionadas con el diseño en todas sus vertientes, abiertas al público general y gratuitas, con el objetivo de extender el conocimiento y la cultura del diseño. Sus actividades, que comprenden desde exposiciones, premios, colaboraciones con artistas, conferencias o talleres, pueden consultarse de forma regular en la página https://iedmadrid.com/especiales/eventos-online/

