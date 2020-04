United Way inicia la campaña #ÚneteALosQueAyudan para ayudar a los más desfavorecidos por el Coronavirus Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 17:47 h (CET) United Way España ha puesto en marcha la iniciativa #unetealosqueayudan cuyo objetivo es ayudar a los más necesitados durante la crisis provocada por el COVID-19, a través de entidades con las que colabora Todas las donaciones que United Way España reciba durante el Estado de Alarma se destinarán a apoyar las diferentes iniciativas de emergencia que se han puesto en marcha y cuyo detalle se puede consultar en https://www.unitedway.org.es/dona/.

“Ahora, más que nunca – afirma Marina Fuentes, CEO de United Way España- hay que tender una mano a los más vulnerables. Familias con niños que no tienen recursos para comer, porque su única comida era la que hacían en el cole, ni para acceder a una formación online; mayores que se encuentran solos y sin poder salir de casa a comprar; personas sin hogar…”

Entidades Colaboradoras

Todo el dinero recaudado se repartirá por igual entre los siguientes proyectos:

Banco de Alimentos

Las donaciones de comida se han visto reducidas en un 80%, pero la demanda ha aumentado, el mayor número de personas que necesitan ayuda, muchas alimentarias, muchas de ellas aisladas sin poder salir de su casa por estar contagiadas.

Cruz Roja

Para que ninguna persona mayor se quede sola y puedan ayudar a los más vulnerables en estos días #CruzRojaResponde con la colaboración de voluntarios y 1.400 puntos de atención.

Fundación José María De Llanos

Con 5 € al día la Fundación José María de Llanos puede hacer la compra de productos básicos para una madre o niño en situación de exclusión y vulnerabilidad.

Save the Children

Con cada 60 € que reciban pueden atender a 1 familia con menores en situación de pobreza durante 15 días del estado de alarma proporcionándoles alimento y apoyo a la educación online.

Fundación Secretariado Gitano

Con cada 22€ que reciban se podría garantizar, durante una semana, que los menores gitanos puedan continuar con sus estudios, ya que muchos no cuentan con apoyo en casa que les puedan ayudar al seguimiento académico durante esta situación y esto podría dar lugar al abandono escolar

UNINICIO

Por 20€ proporcionan a una persona 5 comidas y 5 cenas y se lo entregan directamente en su domicilio cumpliendo todas las normas sanitarias. Además, Uninicio forma a jóvenes en situación de vulnerabilidad, en cocina. Algunos de ellos pasan a formar parte del equipo

YMCA

Cada día, 4 de cada 10 familias que atienden se queda sin los recursos básicos para seguir adelante. Con 50 € pueden darles una bolsa de la compra con los alimentos y bienes esenciales de higiene para subsistir una semana más.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.