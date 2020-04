Aumenta la demanda de limpieza con Ozono en la crisis del coronavirus, según Perfexya Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 17:12 h (CET) Particulares y empresas confían la desinfección de sus espacios con Ozono. Perfexya, empresa líder proveedora de servicios de limpieza, desvela las claves de por qué el ozono se ha convertido en una de las opciones preferidas en las crisis del COVID-19 Con motivo de la emergencia humanitaria que supone la actual propagación del virus COVID-19, la empresa de limpieza y desinfección Perfexya ha registrado un significativo aumento de la demanda de la limpieza con ozono, habiéndose convertido en el servicio estrella más solicitado por particulares y empresas para limpiar sus casas y espacios del famoso coronavirus.

La limpieza con Ozono

El ozono se ha posicionado como un gran elemento desinfectante, ya que destruye la membrana celular de los microorganismos y limpia los objetos y lugares contaminados para acabar con los agentes virulentos.

Según estudios como el desarrollado por epidemiólogos del Gobierno chino, el coronavirus puede sobrevivir en el aire durante 30 minutos y difundirse hasta 4,5 metros, por lo que se trata de un problema que es necesario resolver desde el minuto uno.

¿Por qué limpiar con Ozono?

El mundo se encuentra en una situación complicada, debido a la llegada y rápida propagación del coronavirus, por lo que ahora, más que nunca, son necesarios los servicios de limpiezas urgentes y de desinfección de zonas concurridas.

Se trata de un microorganismo que avanza a gran velocidad, por lo que es misión prioritaria acabar con él de la forma más rápida y eficaz posible; por ello, aunque las máquinas de ozono no tengan una eficiencia del 100%, son las que más pueden acercarse a este número.

La voz de algunos profesionales como Juan León, especialista en salud mental en la Universidad de Emury, ya se ha hecho oír en los sectores de limpieza para utilizar el famoso cloro en el proceso desinfectante. Sin embargo, muchos estudios afirman que el O3 esteriliza entre 600 a 3.125 veces más rápido que el cloro, con lo que lo ha puesto el primero de la lista en soluciones de limpieza y desinfección en la crisis del COVID-19.

¿Cómo limpia el Ozono?

El proceso para la desinfección mediante ozono se produce, primero, con la creación del elemento. El oxígeno desaparece a través de la separación de sus átomos, que se unen a moléculas de oxígeno gaseoso y se forma el O3, todo esto a través de una serie de máquinas especializadas.

El O3 (inofensivo para los seres humanos) atrae a las bacterias, atacándolas rápidamente y eliminando los contaminantes al entrar en contacto con sus partículas.

Debido a su inestabilidad, el ozono se acaba convirtiendo de nuevo en oxígeno.

Beneficios de utilizar las máquinas de Ozono

Las diferentes funciones del O3 (Ozono) han hecho que se sitúe como una de las mejores y más seguras limpiezas en el terreno de la desinfección de zonas, domicilios o establecimientos. Es por ello y por sus múltiples beneficios por lo que este tipo de máquinas son contratadas por muchas empresas en tiempos difíciles.

Posible eliminación de bacterias y virus

La limpieza con O3 supone un importante avance en los tipos de servicios del sector por sus múltiples resultados satisfactorios a la hora de la eliminación de microorganismos perjudiciales para la salud en los lugares de uso público y privado.

Control sobre las zonas que podrían estar afectadas

Ser jefe o dueño de ciertos espacios sociales supone una gran responsabilidad, de su correcto mantenimiento y, por supuesto, limpieza y sanidad. Por ello, este método de limpieza puede ser una opción muy a tener en cuenta para realizar un correcto aseo de aquellas áreas más concurridas y que podrían estar contaminadas por agentes virulentos.

Limpiezas de Ozono en guarderías

Las guarderías o centros educativos han sido una de las principales preocupaciones durante la crisis del coronavirus debido a la peligrosa infección cruzada que se produce entre los niños; por ello, se han decidido tomar medidas y contratar el servicio más eficiente del mercado.

En ellas ya se utilizaban los sistemas de cloro, pero, tras la investigación del Instituto Técnico Español de Limpieza (ITEL), se aclaró que las limpiezas de ozono eran hasta 3.125 veces más rápidas y 184 veces más eficaces, por lo que estas pasaron a ser las más utilizadas para desinfectar los centros.

La OMS ya ha recomendado utilizarla con un máximo control en sus instalaciones y en colchonetas, peluches, y el material de juego didáctico.

Limpiezas de Ozono en oficinas

Las oficinas constituyen lugares laborales en los que suele haber una gran cantidad de personas y movimiento, algo que resulta crítico en los momentos actuales. Es por ello que la necesidad de una buena limpieza desinfectante está a la orden del día para mantener la salubridad de los trabajadores y evitar la expansión del virus.

La limpieza diaria es importante, pero la aplicación de una limpieza de ozono para acabar por completo con cualquier rastro del virus que pueda quedar en pomos, impresoras, alfombras, o techos hace de este proceso algo imprescindible.

Además, también hay que mantener cuidados los conductos de ventilación para respirar un aire de la mejor calidad; por ello, también es posible contratarla con un purificador de aire con ozono.

Limpiezas de Ozono en particulares

"El hogar, a pesar de albergar solo a los miembros de la familia, también supone un gran foco de contagio en estos tiempos, por lo que una limpieza con ozono, definida como una de las mejores del sector, podría ser perfecta para eliminar cualquier agente infeccioso que se haya mantenido en el ambiente", según Perfexya.

Este tipo de higiene implica todos los dormitorios, el baño, y la cocina, cada uno de una manera determinada, ya que cada superficie de la vivienda está expuesta a muchos contaminantes como pueden ser el aire, bacterias, personas infectadas, alimentos o productos.

Hoy en día es fácil contactar con empresas de limpieza como Perfexya para asegurar la desinfección completa de las casas y oficinas.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas United Way inicia la campaña #ÚneteALosQueAyudan para ayudar a los más desfavorecidos por el Coronavirus La factura electrónica de SERES ofrece un 100% de continuidad a Iberdrola frente al coronavirus SunMedia Group se une a la lucha contra el coronavirus a través del Proyecto Respiradores-Fighting Covid-19 Más del 10% de las intervenciones plásticas y estéticas pertenecen al sector masculino, según SECPRE Smartick apoya a los profesores durante la cuarentena ofreciéndoles recursos didácticos de manera gratuita