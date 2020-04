Álvaro Sáez "Como abogado fiscal creo que la mejor salida de la crisis son las S.L." Comunicae

miércoles, 1 de abril de 2020, 13:44 h (CET) Álvaro Sáez, Abogado Fiscalista: "La crisis que se avecina a pasos agigantados y las cifras que semana tras semana nos ofrecen desde distintas instituciones solo consiguen corroborar las peores de las predicciones" Los datos de Sociedades Mercantiles del INE— Instituto Nacional de Estadística—lo corroboran. https://www.ine.es/daco/daco42/daco424/sm1119.pdf

La Estadística de Sociedades Mercantiles se creó por Orden de 30 de septiembre de 1938. Su objetivo es medir la demografía de las sociedades, ofreciendo información mensual, a nivel provincial y de comunidad autónoma, de las sociedades creadas, de las disueltas y de aquellas en las que se han producido modificaciones de capital. La fuente de información es el Registro Mercantil Central, que recoge toda la información provincial sobre la inscripción de sociedades y empresarios, así como los actos mercantiles que determina la Ley.

Álvaro Sáez, abogado fiscalista, afirma:

"Los números de los últimos meses del año 2019 en España no son nada alentadores con un 8% menos de creación de sociedades que en el mismo periodo de 2018. Pero si nos centramos en Galicia la sombra de esa falta

de creación se alarga hasta un 13% menos.

Esa sombra a su vez nos dice que no solo se crearon menos negocios y empresas, sino que también añade que se disolvieron un 2,2% más que en el año anterior en nuestra Comunidad Autónoma".

En noviembre —últimos datos recogidos— se crearon 7.331 sociedades mercantiles, un 8% menos que en el mismo mes de 2018 su nivel más bajo en cuatro años. Por otro lado, en noviembre amplían capital 2.345 sociedades mercantiles, un 8% menos también que en el mismo mes de 2018. El capital suscrito en las ampliaciones registra un descenso del 24,2%.

En la medición de totales se añade el dato de las sociedades disueltas que alcanzan una tasa de 13,7 puntos y se centra principalmente en los sectores del comercio con un 21,6% y la construcción con un 17,4% en España.

Álvaro Sáez, de SAEZ.LAW, dice:

"Las estrategias fiscales más indicadas para tomar en tiempos de crisis y entre otras cosas no pagar Impuestos deberían centrarse en la inversión. En producirla y atraerla. Las Sociedades Limitadas son el vehículo perfecto para hacerlo".

Según EPDATA —Agencia de datos de Europa Press—

https://www.epdata.es/datos/estadistica-sociedades-mercantiles-comunidad- autonoma-datos-graficos/120/galicia/301

Para la constitución de las empresas creadas en noviembre de 2019 en Galicia se suscribieron 6,81 millones de euros, lo que supone otra cifra negativa con un cambio del -59,92% con respecto al mismo mes del año anterior.

Álvaro Sáez, abogado fiscal, insiste:

"Crear empresa, invertir lo que tenemos es la forma más racional de proceder. Ahora, hoy, haciéndolo, te evitarás pagar Impuestos y en un futuro esa inversión habrá generado lo suficiente como para que la crisis sea el menor de tus problemas. Crear ese negocio a través de una Sociedad Limitada es lo más inteligente".

Los datos del IGE —Instituto Gallego de Estadística— confirman las noticias y una tendencia leve a la baja. https://www.ige.eu/igebdt/selector.jsp?COD=5241&paxina=001&c=0307006006 En diciembre de 2019 se crearon en A Coruña 137 Sociedades Limitadas y en Pontevedra 130 mientras el año anterior las cifras de creación eran de 135 y 142 respectivamente.

Los totales de diciembre en Galicia en comparativa son 21 Sociedades Limitadas menos que en el 2018 un 6,15% inferior.

Si tomamos como referencia el año completo Galicia creó un total de 3.792 empresas a lo largo de 2019, que son —restándole las disueltas— un total de 2.291 sociedades en saldo positivo, lo que supone casi un 7% menos que en 2018.

En el libro No pagar Impuestos para ayudar a los demás, Álvaro Sáez expone una fiscalidad diferente basada en estrategias que rompen con la tradición de guardar y ahorrar ahora para tener después:

"Como abogado fiscal me planteo una nueva forma de hacer las cosas que se adapten a la economía del S.XXI en la que vivimos. Que se adapten al “mapa” en el que nos encontramos y no a la inversa.

Es tiempo de cambios y de comenzar a aplicar una fiscalidad más coherente y justa para todos".

