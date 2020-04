Las nuevas medidas de prevención para trabajadores según la CAF Comunicae

martes, 31 de marzo de 2020, 17:32 h (CET) La suscitante crisis del COVID-19 ha obligado, tanto a empresas como a particulares, a adoptar nuevas medidas de limpieza El estallido en España de la crisis del Coronavirus ha paralizado el país. El alto riesgo de contagio y la gran resistencia del virus ha llevado a multitud de negocios a cerrar sus puertas, tras la proclamación del Estado de Alarma, impuesto por el Presidente del Gobierno Español. Ante esta situación, el Colegio Profesional de Administradores de Fincas (CAF), ha puesto en marcha un protocolo de medidas de prevención para evitar el contamgio del Coronavirus. Este protocolo ha sido indicado, especialmente, para los trabajadores del servicio público que aún siguen en activo. Aunque, no estaría de más, extremar la precaución e implementar estas medidas a nivel particular.

La entidad del CAF ha recomendado al sector de limpiadores, conserjes y vigilantes, que aún siguen con su actividad laboral, que tengan especial cuidado en estos momentos y que se equipen adecuadamente. La organización recomienda utilizar mascarillas y guantes de látex durante el desarrollo de la jornada laboral, además de aumentar las labores de limpieza, haciendo hincapié en las “zonas más sensibles”, es decir, en los elementos de uso común como son los pasamanos, las puertas de acceso, los botones del ascensor, interruptores, etc.

Actualmente, la humanidad se está enfrentando a una situación compleja, por ello, se deben extremar las medidas de precaución. El ciudadano debe ser responsable, acatar las normas impuestas por la ley y tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio de esta enfermedad, denominada como COVID-19.

De momento, los ciudadanos están siendo consecuentes. Situación que reafirman las empresas de limpieza, que están sufriendo un considerable aumento en la demanda de sus servicios. Saytra es una de estas empresas, entidad que se dedica al servicio integral de limpieza y desatascos urgentes en Huelva y alrededores, afirma que ya han implementado las nuevas medidas de seguridad recomendadas por el CAF. Ya que sus servicios de limpieza y desatascos en Huelva son cruciales para el ciudadano y están siendo altamente demandados.

