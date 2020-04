Aleasoft: "La crisis del coronavirus está teniendo unos efectos comparables a una guerra mundial" Comunicae

martes, 31 de marzo de 2020, 12:53 h (CET) Resumen de la entrevista de Ramón Roca del Periódico de la Energía a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se analizan las afectaciones en el sector de la energía provocadas por la crisis del coronavirus. Entre los temas abordados se encuentran las consecuencias en las inversiones en los sectores eólico y fotovoltaico y la importancia de contar con previsiones a largo plazo para hacer frente a situaciones de precios bajos El Periódico de la Energía entrevistó a Antonio Delgado Rigal, Doctor en Inteligencia Artificial, Fundador y CEO de AleaSoft. En la entrevista se habla sobre la crisis del coronavirus COVID‑19 y la afectación en el sector de la energía. Sobre este tema se dice que esta crisis está teniendo unos efectos comparables a una guerra mundial y afecta a todos los sectores de la economía y la sociedad. Es una guerra contra un coronavirus nuevo que no se conoce y todo se hace más complicado.

A diferencia de la crisis del 2008 en estos momentos los bancos centrales están dispuestos a inyectar liquidez masivamente en los sectores afectados. Es responsabilidad de los gobiernos que esta liquidez llegue muy rápidamente a los sectores más vulnerables para que no se destruya tejido productivo. Con el confinamiento en casa se están conservando los activos para cuando pase la epidemia, en este caso, el principal activo es la vida de las personas que es irrecuperable. Todo lo demás volverá a funcionar normalmente.

Como se puede ver en las gráficas de consumo eléctrico la demanda de electricidad ha ido bajando, lo que indica que la actividad laboral está en mínimos con el cierre de empresas, establecimientos y escuelas. Entre el 16 y 26 de marzo de este año la demanda fue un 8,7% más baja que en el mismo período del año pasado, en el que las temperaturas medias fueron similares a las de este año, y una vez corregido el efecto de la laboralidad. El consumo doméstico ha ido aumentando por la reclusión y el teletrabajo. En estos momentos se está en una zona de equilibrio o sea, llegando al mínimo. Este observatorio desarrollado por AleaSoft y que está en su web permite hacer el seguimiento de la demanda.

A medida que se vuelva a la normalidad, una vez superada la crisis, se verá cómo la demanda eléctrica se va a ir reactivando aunque desgraciadamente algunas empresas no van a poder abrir si los gobiernos no toman medidas urgentemente.

En toda Europa el sector eléctrico está funcionando al 100% con un gran esfuerzo de todo el personal involucrado. No estaba previsto que este problema se fuera a dar. La mayor parte del personal que trabaja en el sector de la energía está trabajando desde sus casas.

En estos momentos que casi toda la población europea está aislada en sus domicilios, los servicios básicos no pueden fallar.

Por otra parte, en la entrevista se analiza hasta cuánto puede descender el PIB para el 2020. Según los análisis que se están haciendo en AleaSoft se prevé que el problema fundamental estará en Q2. Siendo optimistas se puede pensar que con el calor del verano y las medidas que se están adoptando, en Q3 se estará en una fase de recuperación.

Poner una cifra en estos momentos es complicado toda vez que no se ha alcanzado el suelo de la crisis y la situación cambia cada día. En estos momentos el escenario medio de AleaSoft para los países de Europa está en torno al ‑9,5% para este año y 7,5% en el 2021.

En AleaSoft están preparando un Webinar para el 16 de abril para tratar este tema. Como los dos realizados con anterioridad, será en inglés y en español.

Otra cuestión abordada en la entrevista son las afectaciones que puede haber en las inversiones eólicas y fotovoltaicas. Sobre esto se dice que el tema inversiones estará congelado durante unas semanas hasta ver cómo se desarrolla la crisis general.

Esto que está pasando es un aviso a los que han invertido sin una visión a largo plazo.

Con unas previsiones a largo plazo, con una métrica de probabilidades, se puede comprobar que en el futuro el precio va a ir oscilando alrededor de un valor central. Hay que tener previstos los recursos financieros para cuando el precio baje.

Al ser un problema general de fuerza mayor va a haber retrasos en casi todos los proyectos.

Los planes del PNIEC se tendrán que actualizar en un entorno de un mercado eléctrico deprimido por la crisis y por los bajos precios del gas y el CO2.

En estos momentos, en AleaSoft, se están haciendo previsiones de demanda y precios en todos los horizontes para sus clientes con los escenarios actualizados, o sea teniendo en cuenta los efectos de la crisis. Para tomar decisiones estas herramientas son fundamentales para tener una visión a medio y largo plazo.

Sobre qué pasa con los proyectos fotovoltaicos con un plan financiero a mercado, en la entrevista, se afirma que las inversiones en fotovoltaica son y serán rentables a largo plazo. El sur de España será el corazón fotovoltaico de Europa.

Cuando se comienza un proyecto hay que tener en cuenta que se está hablando de 30 años de horizonte.

Como se ha dicho en varias ocasiones desde AleaSoft el mercado está en equilibrio. Entre la oferta y la demanda pero también hay un equilibrio entro lo rentable y lo no rentable. Tal vez algunos inversores o promotores se den cuenta que no todo lo que brilla es oro.

Según el entrevistado, se saldrá de esta crisis y también se puede asegurar que el precio del mercado volverá a subir. Este ciclo de subidas y bajadas se ha tenido en estos 20 años de mercado y se seguirá repitiendo.

Dentro de unos meses todo volverá a su senda y el sector renovable continuará con el impulso que tenía antes de la crisis. La diferencia será que se le brindará más atención a la visión de largo plazo.

Al hacer un plan financiero hay que tener en cuenta que una parte de la electricidad debe ir a mercado pero otra a PPAs o a futuros con diferentes horizontes.

En la entrevista también se pregunta sobre si los planes del PNIEC se modificarán y cuál es el futuro de la descarbonización. Sobre esto se comenta que después que se salga de esta crisis se deben modificar muchas cosas, entre ellas el PNIEC. En el mercado eléctrico español, la producción con carbón ha disminuido de manera importante desde hace más de un año y las emisiones de CO2 se han reducido de forma considerable.

El problema está en el transporte basado en derivados del petróleo que, además de CO2, emiten gases altamente contaminantes como el NO2. Hay que potenciar el transporte eléctrico, tanto con baterías como con hidrógeno. En la industria el uso del hidrógeno sustituyendo al petróleo y sus derivados es también fundamental. El hidrógeno es el futuro del transporte, de la industria y del almacenamiento eléctrico.

Por otra parte, muchas comercializadoras pequeñas no pueden afrontar la avalancha de impagados. Al ser preguntado sobre qué puede ocurrir, Antonio Delgado Rigal responde que como en todos los sectores, el Gobierno debe ayudar al máximo a las empresas que tienen problemas.

Con esta crisis, muchas empresas y activos serán comprados por empresas y fondos grandes que están buscando precios bajos para comprar.

También se pregunta al entrevistado si esta situación es una oportunidad para los grandes consumidores y qué les aconsejaría. Para el entrevistado esto es una oportunidad que deben aprovechar para firmar PPAs y hacer contratos de suministro a medio y largo plazo.

El precio del mercado volverá a subir, o sea, hay que aprovechar este momento.

A las preguntas sobre si tienen motivos para preocuparse los consumidores de electricidad y si el suministro eléctrico está garantizado, el entrevistado responde que en AleaSoft trabajan con los principales agentes que garantizan el suministro eléctrico y todos están haciendo el mayor esfuerzo para que este se mantenga ininterrumpido.

Por último, Antonio aconseja ante todo seguir las recomendaciones de las autoridades y mantenerse en casa. Se repite mucho lo de lavarse las manos con frecuencia pero casi no se habla de la importancia de la hidratación. Tomar agua, aunque no se tenga sed, como se debe hacer siempre en invierno para evitar virus o resfriados. Y especialmente mantener hidratadas a las personas de más edad.

También aprovecha para agradecer a los miles de personas anónimas que hacen posible el privilegio de tener electricidad.

En general, agradece a todos los que en estos momentos difíciles hacen que todo funcione, garantizan el abastecimiento, el orden público, cuidan a los niños, enfermos y a los ancianos.

A todos les envía un mensaje de optimismo. Cuando suban las temperaturas en abril, si se cumplen con las medidas de aislamiento, las recomendaciones de las autoridades y de la OMS, la crisis alcanzará su máximo y comenzará a remitir en Europa.

Para más información, dirigirse al siguiente enlace: https://aleasoft.com/es/entrevista-periodico-energia-antonio-delgado-rigal-coronavirus-sector-energia-renovable/

