martes, 31 de marzo de 2020, 12:33 h (CET) La organizadora; Deep Delay Management, producirá un concierto musical de los años 90 en la ciudad de Huesca el 3 de octubre, al que hace una invitación muy especial para los sanitarios de la ciudad. El evento se realizará en el Palacio De Congresos El concierto estaba programado el día 23 de Mayo 2020, pero se aplazó al 3 de octubre 2020, por la crisis del COVID-19.

Así lo aseguró la dirección de la empresa: "Cuando superemos esta crisis sanitaria y todos podamos estar juntos de nuevo, nuestra intención es rendir un homenaje en agradecimiento a los sanitarios por la gran labor y el esfuerzo que están haciendo" añadía.

Médicos, enfermeras, auxiliares y demás sanitarios podrán asistir completamente gratis al evento. Para conseguir los pases es necesario enviar la acreditación de sanidad al correo electrónico info@molanlos90.com junto con los datos de contacto, antes del 1 de octubre.

En esta edición, Huesca contará con la actuación de grandes artistas como Ku Minerva, Locomía, Marián Dacal, Kriss Orue y Sonia Madoc. Destacando la cabeza de cartel OBK y su reconocido éxito “Historias de amor” o "El Cielo no entiende", presentado por DJ Xavi.

Respecto a la reanudación de los conciertos previstos para los próximos meses del tour 2020 de Molan los 90, la dirección, espera "que no tarde mucho, pero que tarde lo necesario para que todos podamos salir a la calle sin miedo, pero por ahora quedaos en casa".

Molan los 90 es una máquina del tiempo que busca devolver los más bonitos recuerdos de esta maravillosa década, con la actuación en directo de grandes artistas, presentación es en vivo, mezclas, bailes y tributos para disfrutar en compañía de amigos y familiares.

Molan los 90 Es una producción de Deep Delay Management y Delay Events.

www.molanlos90.com

