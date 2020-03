Las empresas de Auchan donan 122.000 euros a Cruz Roja para la compra de alimentos básicos Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 18:36 h (CET) Donación destinada a elaborar y distribuir 2.000 cestas básicas para 500 personas que pertenecen a colectivos en situación de vulnerabilidad Los hipermercados y supermercados Alcampo han donado 110.000 euros a Cruz Roja que, junto a los 5.000 donados por Oney y los 7.000 donados por Ceetrus, serán destinados a la elaboración de cestas de productos alimentarios de primera necesidad que la organización distribuye semanalmente, a través de sus voluntarios, a personas en situación de vulnerabilidad.Esta donación permitirá elaborar y distribuir 2.000 cestas básicas de alimentos a 500 personas durante 8 semanas.

Para la elaboración de estas cestas se tiene en cuenta el aporte energético recomendado de 2.000 kcal para una persona así como recomendaciones nutricionales, y contienen alimentos frescos, congelados y secos necesarios para la elaboración de los menús para toda la familia durante una semana.

Cruz Roja Española y las empresas de Auchan en España (Alcampo, Ceetrus y Oney) trabajan en alianza en diversos proyectos, como Desayunos y Meriendas con Corazón, una campaña que celebran juntos desde hace 8 años, y que precisamente se hubiera celebrado durante el pasado fin de semana (27, 28 y 29 de marzo).

Esta campaña tiene el objetivo de recoger alimentos propios de desayunos y meriendas para niñas y niños que viven en situación de vulnerabilidad. En la pasada edición se consiguieron 1,6 millones de desayunos y meriendas, gracias a la participación de clientes de Alcampo, la donación de 6.000 euros de Ceetrus y Oney y la realizada por Alcampo, que ascendió a 110.000 euros.

Auchan Retail España trabaja para asegurar el acceso a la compra de alimentos y productos de primera necesidad no sólo en sus tiendas sino a través de la colaboración con organizaciones que, como Cruz Roja, trabajan con colectivos vulnerables que no pueden adquirir alimentos.

Cruz Roja Española. La distribución de alimentos es una de las intervenciones básicas de asistencia humanitaria que lleva a cabo Cruz Roja para incrementar la atención hacia colectivos en situación de extrema vulnerabilidad, como son los niños que viven en hogares pobres.

Auchan Retail España reúne los formatos de hipermercados, supermercados y proximidad. En la actualidad cuenta con 339 centros (62 hipermercados y 277 supermercados) así como 53 gasolineras, servicio de comercio online y una plantilla de más de 20.000 personas. La compañía cuenta con el sello Top Employer, concedido por Top Employers Institute, que reconoce la política de Recursos Humanos de la compañía, así como su entorno de trabajo y promoción del bienestar.

Ver nota de prensa completa en: https://www.auchan-retail.es/las-empresas-de-auchan-donan-122-000-euros-a-cruz-roja-para-la-compra-de-alimentos-basicos/

