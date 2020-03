Viewtinet lanza Viewtify QoS, completando la solución más potente del mercado para la Monitorización y Control de Tráfico de redes empresariales Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 17:24 h (CET) Viewtinet, la startup española especializada en el desarrollo de tecnologías globales de analítica avanzada para redes empresariales, ha anunciado el lanzamiento al mercado de Viewtify QoS, su nueva y potente solución unificada de control de tráfico mediante políticas de calidad de servicio con analítica avanzada, optimización de protocolo TCP y "traffic shaping" Actualmente, para poder hacer frente al constante incremento de las condiciones de hiperconectividad de nuestra sociedad las operadoras de telecomunicaciones han de implementar las últimas tecnologías de gestión de tráfico que les permitan ofrecer conexiones óptimas a todo un ecosistema de personas, empresas, dispositivos e infraestructuras con la velocidad adecuada y la calidad necesaria. Viewtinet, con este nuevo lanzamiento, hace posible que las empresas también puedan disponer de este tipo de tecnologías gracias al desarrollo de una solución completa, de configuración sencilla mediante interfaz web, que incluye todas las capas necesarias para un análisis exhaustivo y en tiempo real de todos los datos de la organización, desde Business Intelligence hasta la Base de Datos y la capa de Smart Data Broker, capaz de indexar datos de cualquier fuente de cualquier fabricante, y en cualquier formato.

La solución Viewtify QoS permite equipar a las organizaciones con una tecnología diferencial de optimización del tráfico de red que facilita en un mismo appliance una solución global de analítica avanzada, permitiendo hacer “traffic shaping”, que es la posibilidad de implementación de políticas de calidad de servicio (QoS), el control del tráfico de red, aplicaciones, delegaciones, servicios, VLANs, además de la optimización de tráfico TCP, entre otras muchas funcionalidades.

“Desde sus inicios, Viewtinet se ha posicionado como una empresa tecnológica de analítica avanzada dentro de un entorno empresarial de TI cada vez más complejo, donde nos encontramos con múltiples dispositivos, tecnologías de diferentes fabricantes, multicloud y con diversas localizaciones. Desarrollando soluciones capaces de dotar a empresas de todos los tamaños de un mejor entendimiento y mayor proactividad para la gestión de sus comunicaciones y su ciberseguridad”, señala Rafel Rasilla, Business Development Manager de Viewtinet.

El lanzamiento de Viewtify QoS supone para Viewtinet la posibilidad de ofrecer a las organizaciones la tecnología y potencia de una plataforma unificada de administración que no solamente provee de analíticas inteligentes (Wire Data + Log Data), sino que al impactar sobre el tráfico de la red de la empresa permite obtener mejoras significativas en la calidad de experiencia de todos sus usuarios.

Frente al incremento en la implementación generalizada del teletrabajo en las organizaciones, Viewtinet propone una solución única. Gracias a su capacidad de analítica avanzada permite recabar datos de los servidores de correo, registros de llamadas, VPNs y más, para dar indicativos de rendimiento de los empleados. Además, gracias a su capacidad para acelerar el tráfico y asignar diferentes reglas de calidad de servicio a las diferentes aplicaciones, mejora considerablemente la calidad de experiencia de todos los empleados, aumentando de forma significativa la productividad.

Las tecnologías desarrolladas por Viewtinet están diseñadas de forma única para permitir que las empresas obtengan información detallada y en tiempo real sobre todos los aspectos de su entorno de red:

Su consola central de visualización, Viewtisight, es una herramienta intuitiva, que ayuda a las empresas a dar respuesta a las preguntas que les ayudan en la operativa diaria, sin conformarse con el reporting de cada una de las múltiples herramientas existentes en la red. Aporta valor a todos los datos recogidos mediante analítica avanzada de múltiples fuentes en cuadros de mando transversales e interactivos. Mejora su tiempo de retención y aporta funcionalidades avanzadas de detección de anomalías, correlación y forecasting. Además es multitenant.

es una herramienta intuitiva, que ayuda a las empresas a dar respuesta a las preguntas que les ayudan en la operativa diaria, sin conformarse con el reporting de cada una de las múltiples herramientas existentes en la red. Aporta valor a todos los datos recogidos mediante analítica avanzada de múltiples fuentes en cuadros de mando transversales e interactivos. Mejora su tiempo de retención y aporta funcionalidades avanzadas de detección de anomalías, correlación y forecasting. Además es multitenant. Viewtilog permite integrar dentro de Viewtisight datos de cualquier fuente y fabricante, en cualquier formato (SNMP, Netflow, Syslog, WMI, API, CDRs, etc.), de forma automática, simplificando la operativa de las organizaciones, tanto del entorno IT (redes, sistemas, ciberseguridad), OT (industria 4.0) e IoT (internet de las cosas).

permite integrar dentro de Viewtisight datos de cualquier fuente y fabricante, en cualquier formato (SNMP, Netflow, Syslog, WMI, API, CDRs, etc.), de forma automática, simplificando la operativa de las organizaciones, tanto del entorno IT (redes, sistemas, ciberseguridad), OT (industria 4.0) e IoT (internet de las cosas). Viewtimon es una sonda capaz de recoger todo el wire data, esto es todos los metadatos que se pueden extraer del tráfico IP. Aporta visibilidad de aplicaciones, KPIs de red y medidas de calidad de experiencia. Además, con la configuración de sniffer, se pueden hacer capturas de paquetes de forma ininterrumpida con alta tasa de retención. Además recientemente también han lanzado una sonda disruptiva, el VN-100, que permite a muy bajo coste la monitorización de sedes remotas de hasta 200Mbps. Todo este valor en la analítica, log data, wire data y control de tráfico ha impulsado el rápido crecimiento en el mercado de Viewtinet y su presencia actual de referencias en hasta 6 países diferentes, por el momento.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tormo Franquicias presenta un plan especial de actuación durante los meses de abril, mayo y junio Repara tu Deuda Abogados consigue cancelar 122.707 euros en Mallorca con la Ley de Segunda Oportunidad Las empresas de Auchan donan 122.000 euros a Cruz Roja para la compra de alimentos básicos Advocate Abroad sigue creciendo como plataforma de servicios legales IQS desarrolla un potencial inhibidor de proteasa para combatir el COVID-19