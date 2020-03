Grup Senior se posiciona como fuente de financiación alternativa

Grup Senior se prepara para la nueva economía que emerja de la pandemia del COVID-19. Sin lugar a dudas, un evento mundial que afecta y afectará -entre otras muchas cosas- al nivel de liquidez y endeudamiento de Pymes, Autónomos y Start-ups Con una presencia histórica en los mercados de Barcelona, Valencia y Murcia, Grup Senior se afianza en la mediación financiera para todo el arco mediterráneo, con peso incremental en mercados interiores como Madrid o Aragón.

La política de Grup Senior pivota, sin dejar de lado su marca característica de ética y transparencia, sobre la excelencia y cercanía en el trato con sus clientes más habituales: pequeñas y medianas empresas, negocios familiares, autónomos y un nuevo tipo: las Start-Up.

En los últimos años tras el fin de la anterior recesión económica -sobrevenida con la desastrosa cadena iniciada por las sub-prime en Norteamérica-, el fenómeno Start-Up ha dejado de ser una anécdota para la sección tecnológica de los foros económicos para convertirse, de pleno derecho, en una tipología sólida de cliente en busca de financiación.

Grup Senior no permanece ajeno a este hecho: desde el rediseño de su web corporativa hasta su orientación especialmente sensible a los mencionados segmentos, no queda duda que la puerta a la liquidez y la financiación permanecerá abierta.

Sin haber un consenso general sobre los efectos de la pandemia sobre la economía global, se especula sobre una recuperación económica confiando en un efecto rebote; que muchos analistas califican como "feliz deseo" más que una certeza extrapolada de los datos macro-económicos.

Citando palabras de Gabriel Soto, CEO de Grup Senior -"Las Pymes y emprendedores necesitarán una ruta fiable hacia la financiación alternativa".

En un ambiente dominado por acrónimos como ERTE o ERTO, el IBEX indica lo que parece una incómoda realidad que todo el tejido empresarial y económico español tendrá que cambiar con gran esfuerzo: el parón del COVID-19 será para muchas empresas una sentencia de muerte.



Queda también por ver el comportamiento del Gobierno y sus maniobras económicas, fiscales y sociales; qué duda cabe que el esfuerzo será duro para el empresariado, asalariados y sociedad en general.