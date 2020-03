El lápiz cumple hoy 456 años más innovador que nunca y Sprout World lo celebra Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 16:40 h (CET) Sprout World, la startup ecológica danesa sustituyó la clásica goma de borrar por una cápsula que devuelve el lápiz a la tierra convirtiéndolo en el invento más sostenible y acorde a la conciencia eco friendly de este tiempo El lunes 30 de marzo se celebra el día mundial de una de las herramientas de comunicación más influyentes del mundo: el lápiz. Pocos inventos han mantenido su forma, su esencia y su estructura, innovando a su vez como el lápiz después de más de 4 siglos.

El lápiz cumple 456 años desde que se descubriera el grafito en el año 1564 y se utilizara para marcar las ovejas en Inglaterra. No fue hasta 1760 cuando en Italia inventaron el primer modelo de lápiz de carpintero con cuerpo de madera tal y como se conoce hoy en día.

El lápiz a día de hoy sigue siendo popular a pesar de la era digital. Cada año se producen 14 mil millones de lápices en el mundo, y algunos de ellos incluso se pueden plantar, como el invento de Sprout World, después de su uso y convertirse en hierbas, vegetales o flores.

Es el 30 de Marzo, hace 162 años en 1858, cuando el estadounidense Hymen L. Lipman recibió la patente de un lápiz con una goma de borrar pegada al final.

Sprout con innovación cierra el círculo natural del lápiz devolviéndolo a la tierra

En realidad el lápiz ha sufrido hace 3 años una reciente evolución a la altura de las necesidades y conciencias de la nueva sociedad. Se trata de un nuevo diseño que le devuelve a la tierra de la que procede una vez se ha consumido.

La innovadora startup Sprout World reemplazó con éxito la goma de borrar por una cápsula de semillas, convirtiéndolo en el primer lápiz plantable del mundo. La idea es plantar el lápiz cuando es demasiado corto para escribir o colorear y luego darle una nueva vida al plantarlo.

En otras palabras, el tradicional lápiz ha sido rediseñado para satisfacer la demanda futura de sostenibilidad y reciclaje. Se han vendido más de 21 millones de lápices Sprout plantables a más de 80 países, lo que significa que se han plantado 21 millones de nuevas plantas potenciales a partir de desechos.

Las ventas de Sprout World crecieron un 75% el año pasado, lo que indica la creciente demanda de productos sostenibles e innovadores en estos días, especialmente en Europa y América del Norte.

Según el fundador de Sprout World, Michael Stausholm, la misión de Sprout es inspirar a las personas y a las empresas a tomar medidas más sostenibles, sin importar cuán grandes o pequeñas sean.

“Si puedes plantar un lápiz después de usarlo, ¿qué más puedes hacer para dejar un impacto positivo en el planeta? Esta es la mentalidad que queremos fomentar. Ofrecer una alternativa ecológica a los 135 millones de bolígrafos de plástico que se producen en el mundo cada día es importante, pero lo que es más importante, motivar a las empresas a iniciar iniciativas ecológicas y a comunicarse sobre ellas de una manera divertida es cómo realmente hacemos una diferencia."

Datos curiosos sobre los lápices

• Cada año se producen más de 14 mil millones de lápices en el mundo.

• Las ventas de lápices en los Estados Unidos aumentaron un 6,8 por ciento en 2018, según un estudio del Grupo NPD.

• Los lápices no contienen plomo.

• La palabra lápiz proviene de la palabra latina "penicillus", que significa "cola pequeña", el nombre del pequeño pincel que los antiguos romanos usaban como instrumento de escritura.

• Se dice que Karl Lagerfeld prefiere dibujar sus diseños con un lápiz

• Goethe prefirió escribir con un lápiz en lugar de un bolígrafo

• El arquitecto estrella Norman Foster primero puso todos los diseños de sus edificios en papel con un lápiz.

Datos curiosos sobre los lápices Sprout:

• Son 100% naturales hechos de madera cosechada de manera sostenible, grafito y arcilla.

• Puede obtenerlos con 10 semillas diferentes, como albahaca, tomate cherry, tomillo o girasol.

• Sprout hace lápices de grafito y lápices de colores.

• El lápiz Sprout está patentado.

• Es perfectamente seguro si mastica accidentalmente la cápsula: es un producto 100% natural, no tóxico

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.