7 de cada 10 españoles afirman que su experiencia con la colonoscopia es mejor de lo que esperaban, según un estudio de Norgine

El 31 de marzo se celebra el Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon. Es por este motivo que Norgine recuerda que la detección precoz de este tipo de tumores, a través de colonoscopia, mejora el pronóstico y la supervivencia de los pacientes afectados. 7 de cada 10 personas que se realizan una colonoscopia, la prueba estándar para la detección del cáncer de colon, afirman que el proceso fue mejor de lo que esperaban. Así lo reflejan los resultados del estudio ‘Actitudes de la población ante la colonoscopia’, realizado por la Agencia GFK para Laboratorios Norgine, que ha comparado las percepciones sobre la colonoscopia entre la población española (500 personas) que nunca se ha sometido a esta prueba y la que si han pasado por ella (100 personas) en los últimos cinco años. Con motivo del Día Mundial para la Prevención del Cáncer de Colon que se celebra el 31 de marzo, desde Norgine se recuerda que la detección precoz de este tipo de tumores, a través de colonoscopia, mejora el pronóstico y la supervivencia de los pacientes afectados.

La investigación, realizada también en Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, viene a desmentir las falsas creencias sobre la colonoscopia y las preocupaciones que tiene la población antes de realizarse esta prueba. Así, más de la mitad afirma estar nervioso y sentir vergüenza, además de tener miedo al dolor, antes de su realización, según los resultados del estudio. “La mayor parte de la población piensa que la colonoscopia es incómoda y dolorosa, sin embargo lo cierto es que es bastante tolerable y que se suele realizar bajo sedación, con lo que se facilita la tolerabilidad”, afirma la doctora Yolanda Riesgo, director médico de Norgine España. De hecho, el 42% de los encuestados tuvieron una sedación consciente y el 34% estuvo completamente sedado.

En cualquier caso, este trabajo demuestra que a pesar de las falsas creencias la población considera que realizarse una colonoscopia es importante para el diagnóstico precoz de las enfermedades del intestino. Así, el 75% de las personas que nunca se la han hecho, estaría dispuesto a hacérsela a pesar de sentirse preocupados o avergonzados. Y el 90% de los que ya se la han hecho animarían a sus familiares y amigos a hacerse una.

De los encuestados, el 38% piensa que la prueba en sí es la peor parte de la colonoscopia, mientras que más de la mitad de los que ya se sometieron a ella considera que lo peor es la preparación. Esta implica la toma de laxantes específicos durante las horas anteriores a la prueba para eliminar las heces del intestino. “En este sentido, es importante que los preparados sean fáciles de usar, por lo que cuanto menos volumen tengan mejor adaptación tendrá el paciente ya que les resultará menos molesto y fácil de completar”, añade la doctora Riesgo.

Diagnóstico precoz del cáncer de colon

Según datos de la Alianza para la prevención del cáncer de colon, un diagnóstico precoz aumenta las probabilidades de curación pues se calcula que, si se detecta a tiempo, se puede curar en un 90% de los casos. Para ello, la prueba diagnóstica de primera línea, que además permitirá el tratamiento de lesiones como pólipos, es la colonoscopia.

Según los datos del estudio de Norgine, 3 de cada 4 personas se hicieron una colonoscopia en los últimos dos años, la mitad por síntomas. En cuanto a la utilidad de esta prueba, la mayoría de los que se la han hecho piensa que se utiliza para diagnosticar enfermedades del intestino y el 72% de los que no, cree que sirve para detectar el cáncer de colon. Solo el 7% no sabe qué es este procedimiento. “Esto nos permite concluir que la mayor parte de la población sabe qué es una colonoscopia pero no tiene información completa y clara sobre en qué consiste o lo que implica, ya que les suscita miedo y vergüenza y su percepción sobre ella es peor que su experiencia”, concluye la doctora Riesgo.

Sobre Norgine

Norgine es una empresa farmacéutica especializada líder en Europa que lleva más de un siglo trabajando para llevar medicamentos transformadores a los pacientes. Su compromiso con la transformación de la vida de las personas impulsa todo lo que hacen y su experiencia europea, la infraestructura totalmente integrada y el excepcional enfoque de asociación permiten aplicar de forma rápia soluciones creativas para hacer llegar medicamentos que cambian la vida a los pacientes, a los que de otro modo no podrían acceder. Norgine se enorgullece de haber ayudado a 22 millones de pacientes en todo el mundo en 2019 y de haber generado más de >425 millones de euros en ventas netas de productos, una subida del 7% sobre 2018.

Norgine tiene presencia directa en 14 países europeos, así como en Australia y Nueva Zelanda. También tiene una sólida red global de asociaciones en mercados no pertenecientes a Norgine. Se trata de un negocio farmacéutico flexible y totalmente integrado, con fabricación (Hengoed, Gales y Dreux, Francia), redes de suministro de terceros y capacidades significativas de desarrollo de productos, además de nuestra infraestructura de ventas y marketing. Esto nos permite adquirir, desarrollar y comercializar productos especializados e innovadores que marcan una diferencia real en la vida de los pacientes de todo el mundo.

En 2012 Norgine fundó Norgine Ventures, un negocio complementario que apoya a las empresas farmacéuticas innovadoras a través financiación en Europa y Estados Unidos. Para información adicional por favor visite www.norgineventures.com.

NORGINE y el logo de la vela son marcas registradas del grupo de empresas Norgine.

Seguir en @norgine

MediaKit