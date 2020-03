PSD Security explica cómo la cuarentena obliga a las empresas a utilizar nuevas herramientas para fichar Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 15:44 h (CET) Teletrabajar no será sinónimo de incumplir el horario gracias las nuevas tecnologías como las propuestas por la empresa española PSD Security La cuarentena establecida por el Gobierno ante la crisis del coronavirus ha obligado a grandes y pequeños empresarios, a directivos y autónomos a sacar adelante el trabajo desde sus hogares. Muchas de esas empresas han visto en el teletrabajo la única forma de mitigar el riesgo del contagio entre sus empleados y, también, el único medio para seguir adelante sin que su actividad económica se vea gravemente afectada. PSD Security explica cómo.

El teletrabajo se ha convertido en el gran aliado tanto de las grandes corporaciones como de las pymes, que han evitado así los posibles ERTES e, incluso, despidos definitivos. Pero estas empresas también necesitan controlar a sus trabajadores, que siguen realizando sus tareas en la distancia gracias a los diferentes soportes técnicos. La eficiencia sigue siendo una máxima y el hecho de estar recluido no exime de fichar para que se cumplan todos los requisitos establecidos por la Ley en cuanto a horario y presencia laboral.

Fichar en la distancia: bueno para la empresa, pero también para el trabajador. Es ante esta tesitura cuando se plantean las dudas: ¿Cómo es posible llevar el control de los horarios de trabajo en la distancia? ¿Dónde queda registrada la jornada laboral? Porque lo que está claro es que el teletrabajo no debe de suponer, en ningún caso, una relajación en cuanto a las exigencias de las empresas, ni tampoco una flexibilidad de horario. Tampoco ha de suponer la “esclavitud” de los empleados, a los que la empresa, más allá de su jornada laboral, tampoco puede exigirles nada.

Ante la dificultad de controlar esa presencia laboral en la distancia, han comenzado a aparecer nuevas aplicaciones que permiten gestionar los horarios de entrada y salida de sus empleados y almacenar en una “nube” todos aquellos datos relevantes para el buen funcionamiento de una empresa que se ve abocada a cerrar sus oficinas presenciales.

Alfonso Alarcón, Director de Canal y Proyectos de la empresa PSD Security, explica las ventajas de la solución GoTime Cloud, un sistema para fichar al que pueden acceder empresas a partir de 10 empleados: “Esta aplicación no requiere instalación de software, así que los empleados pueden fichar ya sea desde el ordenador, la tablet o móvil. Así mismo, los empleados pueden seguir sus registros a través de la web”.

La empresa PSD Security, que lleva más de 20 años dedicada a registros de empleados de forma presencial, asegura que una aplicación como Gotime Cloud “es perfecta para que, en estos momentos en los que la mayoría de las empresas han trasladado sus oficinas a los hogares de sus trabajadores, los directivos tengan información sobre las horas realizadas por cada uno de sus empleados.”

Además, gracias a la misma aplicación, las empresas podrán conocer las necesidades de su plantilla y la eficiencia de ésta y evitarán sanciones, garantizando el cumplimiento de la jornada laboral.

Pero no sólo las empresas salen beneficiadas. Los empleados verán así registradas las horas extras que realicen, tendrán bien definida su jornada laboral, a la que también pueden añadir descansos, que se verán reflejados en sus registros.

La cuarentena no exime del cumplimiento de la Ley. En definitiva, la norma del Real Decreto de control horario sigue vigente lo cual implica llevar un control riguroso de las horas de trabajo. No es sólo cuestión de desconfianza. Es que ha quedado demostrado que, si bien, algunas personas rinden más trabajando desde sus hogares, en otros sectores se ha observado un desplome en cuanto a la calidad de los servicios prestados desde casa.

En las actuales circunstancias hay que tener en cuenta que el teletrabajo supone, también, un ejercicio de madurez, en un entorno en el que aún hoy los empleados se toman media hora para ir a desayunar o aprovechan cualquier hueco para fumarse un cigarrillo.

Cualquier método de control de horarios, aunque sea en la distancia, ayudará, sin duda, a tener una mayor disciplina y orden, fundamentales a la hora de llevar a cabo las tareas profesionales desde casa. Para las empresas supone una herramienta imprescindible en cuanto al mantenimiento de sus activos más valiosos, que son sus trabajadores. Es momento de aprovechar para mejorar el rendimiento y así, entre todos, aprovechar el confinamiento al que el mundo se ha visto obligado, sin pasar por alto que es un privilegio poder teletrabajar.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Tormo Franquicias presenta un plan especial de actuación durante los meses de abril, mayo y junio Repara tu Deuda Abogados consigue cancelar 122.707 euros en Mallorca con la Ley de Segunda Oportunidad Las empresas de Auchan donan 122.000 euros a Cruz Roja para la compra de alimentos básicos Advocate Abroad sigue creciendo como plataforma de servicios legales IQS desarrolla un potencial inhibidor de proteasa para combatir el COVID-19