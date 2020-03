El 76% de los españoles sabe que el teléfono móvil es portador de agentes infecciosos e intenta limpiarlo Comunicae

lunes, 30 de marzo de 2020, 14:03 h (CET) Según el Estudio de teletrabajo y dispositivos para la conexión realizado por Celside Insurance e Ipsos, el 51% considera que el smartphone es esencial para su trabajo y está una hora más conectados durante el estado de alarma en España. El teléfono móvil se ha convertido en una herramienta imprescindible en la faceta personal y profesional. Según el Estudio de teletrabajo y dispositivos para la conexión realizado por Celside Insurance e Ipsos, el 51% considera que el teléfono es fundamental para comunicarse con su entorno y, durante el estado de alarma, su uso ha aumentado una hora de media, superando las 3 horas diarias*.

Dado su uso constante, resulta clave una correcta limpieza: un 76% de los españoles es consciente que el móvil es portador de agentes infecciosos e intenta limpiarlo, según el estudio elaborado recientemente por Celside Insurance e Ipsos.

La limpieza del móvil, un hábito necesario para su desinfección

El teléfono móvil es un dispositivo presente en la vida diaria de las personas y un portador de agentes infecciosos al estar en contacto con la boca y la nariz. De hecho, un estudio de la Universidad de Barcelona indica que la pantalla del móvil puede contener hasta 30 veces más bacterias que un inodoro.

La limpieza diaria y frecuente es importante. Es recomendable pasar un tejido de microfibra ligeramente humedecido con alcohol disuelto en agua. Puede ser una toallita similar a la que se emplea para limpiar las gafas. Y para proceder a la limpieza, lo primero es quitarle la funda y limpiarla, así como todas las superficies del teléfono móvil: pantalla y reverso.

Además de la limpieza, es importante ser precavido con su uso: no apoyar el móvil boca abajo, no dejarlo sobre superficies en zonas donde se concentran más bacterias como los aseos o la cocina y, por último, ser cauto al compartirlo.

El móvil, una herramienta esencial para el teletrabajo

El móvil es una herramienta que, junto con otros dispositivos, facilita el teletrabajo, sin embargo solo el 33% dispone de teléfono móvil de empresa y el 60% acaba empleando su smartphone para cuestiones laborales.

Ellas priorizan la conciliación y ellos la salud como motivos para teletrabajar

En la actualidad, muchas empresas están activando el teletrabajo debido a las medidas de contención para frenar el COVID-19. Precisamente para la mayoría de los españoles, una de las razones de mayor peso para activar el teletrabajo es minimizar una situación de riesgo como la actual. La conciliación y la inserción de personas con riesgo de exclusión social son otros dos motivos considerados importantes para teletrabajar.

Se observan diferencias entre hombres y mujeres: para ellas la conciliación es el principal motivo para optar al teletrabajo, en concreto, para un 54% es un motivo de mucha importancia frente al 42% de hombres que le dan esa misma prioridad. Reducir el impacto medioambiental gracias a la limitación de desplazamientos es también una razón más importante para ellas (44%) que para ellos (36%). Mientras que la prevención de la salud es un motivo de importancia para ambos (54 de las mujeres y 53% de los hombres)

La encuesta se ha realizado a través de la aplicación IPSOS Digital sobre una muestra de 700 personas de todo el territorio nacional, desde los 18 a los 65 años, entre los que había 50% hombres y 50% mujeres.

