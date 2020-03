Trabajadores incluidos en ERTE, teletrabajadores y empleados de baja por IT, excluidos del permiso retribuido La ministra ha señalado que el decreto en el que se regula este permiso retribuido afectará al personal laboral que presta servicios esenciales en el sector público y privado Redacción Siglo XXI

@DiarioSigloXXI

lunes, 30 de marzo de 2020, 15:22 h (CET)



La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha precisado este viernes que el permiso retribuido recuperable que el Gobierno ha aprobado para confinar dos semanas a los trabajadores de actividades no esenciales no afectará a las personas que se encuentren teletrabajando y a los trabajadores incluidos en expedientes de regulación de empleo temporal (ERTEs).

Tampoco afectará a los trabajadores que estén de baja por incapacidad temporal (IT) o por maternidad y/o paternidad, a los excluidos por el decreto de estado de alarma y a los trabajadores considerados esenciales, como el personal sanitario.



La ministra ha señalado que el decreto en el que se regula este permiso retribuido afectará al personal laboral que presta servicios esenciales en el sector público y privado.



La paralización de actividades no esenciales arranca mañana, 30 de marzo, y finalizará el 9 de abril.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.