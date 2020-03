​¿Cuáles son los juegos de azar más populares en España? Cuando se trata de apostar y sentir esa adrenalina única que se experimenta cuando nuestro dinero está en juego, los casinos online replican con la mayor fidelidad posible los clásicos nombres que históricamente le han definido Redacción Siglo XXI

lunes, 30 de marzo de 2020, 14:37 h (CET) El auge de los juegos de azar ha cautivado a millones de usuarios en todo el mundo, sobre todo gracias a las nuevas herramientas que ofrece la revolución tecnológica.



En nuestros días existen cientos de webs y aplicaciones móviles que permiten disfrutar de estas actividades sin la necesidad de acudir a un casino tradicional, entregando todas las facilidades necesarias para sacar al jugador que llevamos dentro.



Por supuesto, España no queda ajena a esta tendencia y las cifras hablan por sí solas. Según los últimos datos, alrededor de un 82% de los mayores de 18 años en el país ha participado en algún tipo de juego de azar, encontrándose en Madrid la mayor concentración de jugadores.



Lo más interesante es que muy pocos de estos han acudido a un casino como tal, sino que la gran mayoría ha comenzado a través de las nuevas plataformas virtuales. Y es que para cualquiera que desea pasar un buen rato y tener la posibilidad de ganar algo de dinero, acceder a un casino en vivo será la alternativa más rápida y segura de hacerlo.



¿Qué juegos de azar existen en estas plataformas? Cuando se trata de apostar y sentir esa adrenalina única que se experimenta cuando nuestro dinero está en juego, los casinos online replican con la mayor fidelidad posible los clásicos nombres que históricamente le han definido. Con esto nos referimos a juegos como el póker, el blackjack o la ruleta.



Es importante destacar que muchos usuarios han disfrutado sus primeras tiradas gracias a bonos y descuentos puntuales, los cuales suelen invertirse en las diferentes tragaperras que se pueden encontrar en estas aplicaciones.



Dichas tragaperras y la ruleta son dos de los juegos de azar más populares en el país ibérico



En términos de popularidad, de cerca les siguen los otros ya mencionados: el póker y el blackjack. Este último destaca principalmente por su sencillez y la facilidad con que se pueden obtener buenos resultados, mientras que el primero pone a prueba las habilidades de cada usuario como apostador.



Otras maneras de apostar Un sector que se encuentra en continuo crecimiento y que ya posee una presencia global, son las apuestas deportivas.



Dentro de esta categoría, podríamos decir sin problemas que el fútbol es la actividad que mayor participación posee, sobre todo debido a la cantidad de hinchas y fanáticos que existen a lo largo de todo el mundo.



Este espacio se ha consolidado como un entretenimiento de gran valor para los jugadores, quienes pueden complementar su pasión por este y otros deportes con la adrenalina de poner en juego su dinero.



En términos generales, los españoles señalan que los juegos de azar son una opción ideal para invertir sus horas de ocio y cuenta con un profundo arraigo en la identidad nacional.



