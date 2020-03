Día XVI ​Actualidad: Presente continuo. Ángel Pontones Moreno

@boucicaut71

lunes, 30 de marzo de 2020, 13:49 h (CET) -Actualidad: Presente continuo.



-Economía: ¿Holaaaa?



-Sucesos: Amancio Ortega dona mascarillas. Javier Bardem y Pe Cruz donan mascarillas. En 2060 se aprobará la Ley de memoria histórica de las mascarillas, destinada a dar muchos titulares de prensa holográfica.



-Internacional: Las ventas de Marihuana y Tulipán caen en picado tras las desafortunadas declaraciones holandesas.



-El tiempo: La lluvia de ERTES deja paso a una calma chicha que no presagia nada bueno.



-Deportes: Record del mundo de salto de longitud en pasillo, tras encontrar por casualidad esa chincheta perdida ayer tarde.



Cultura: Las nuevas medidas para acentuar el confinamiento, concluyen en la emisión en bucle de la serie Dr House. Si esto no resulta, se plantea en el futuro simultanearlas con sesiones de House de DJs confinados en sus cabinas de Pachá Ibiza.



#Deestosaldremospuesyaestamosdentro Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.