Ahí tienes la respuesta, Pedro: numerosas entidades y asociaciones médicas se están organizando para hacerte frente judicialmente. Tu incompetencia te está acorralando. En el pecado llevas la amarga penitencia.



De todos es sabido el ridículo que ha hecho Pedro ‘Plagio’ Sánchez con la compra del material sanitario. La Embajada de China lo advirtió a tiempo, con lo que el ridículo se multiplicó. A partir de ahí los medios de comunicación de medio mundo le han puesto a caldo, otros de vuelta y media, pero casi todos han tachado a Sánchez de “incompetente” y “artificioso”, además de traidor al pueblo español. En contraste, han calificado a Díez Ayuso como “la nueva heroína frente al coronavirus chino”. Antes de que esto vaya a más, SÍ es el momento de pedir DIMISIONES. Y la Fiscalía --si no quiere hacer más el ridículo-- ha de entrar de oficio en la cuestión porque la hediondez es ya insoportable.



No nos merecemos un presidente que mienta a todas horas y en todas cuestiones. Si tiene que mencionar a “el loco Laguna” que lo haga. ¿Me preguntan que quién es? Pues tal vez ese contacto de Maduro que hace de empresa, incluso para sus allegados afines como el gobierno español. Y que gestiona de todo. No se me olvida aquel comentario del presidente socialcomunista español respecto a los test: "Se trata de test fiables, homologados”; incluso algunos pretendieron dorar la compra como si fuera una heroicidad, cuando era una “castaña” comercial, sin ambages. ¡Hablamos de miles de millones de euros! Heroicidad es comprobar cómo Amancio Ortega, El Corte Inglés, Banco de Santander, Gema Igual y cientos de anónimos ciudadanos aportan parte de su patrimonio para resolver la cuestión que el gobierno ha cubierto de olor mezquino y nauseabundo. ¡Es el momento de exigir dimisiones!



Por cierto, Pedro, cuando esto escribo veo que ya tenemos 74.000 contagiados y que llevas a tu espalda más de 8.000 fallecidos. ¿Te acuerdas cuando hubo dos muertos del Ébola y pedías la dimisión de Rajoy, a la vez que exigías que saliéramos todos a la calle con el lema: “¡Gobierno, asesino!”? Más de una vez te he dicho que no escupas hacia arriba.



Pues ahí tienes la respuesta: asociaciones, federaciones y bufetes ya se están organizando para hacerte frente judicialmente. Y agrupaciones de médicos. Tu incompetencia te está acorralando porque en el pecado llevas la amarga penitencia.



Otra vez que el falso “parapeto vírico” volvió a engañarnos. Esta vez me refiero a Fernando Simón. Resulta que no tenían los test la sensibilidad precisada ya que apenas llegaba ésta al 30%. Van de mentira en mentira, de patraña en patraña, de plagio en plagio…. Estamos hablando de más de seiscientos mil test en una patraña muy propia de “El loco Laguna” (presumo, pero no puedo dar fe) donde el dinero queda casi limpio porque se trabaja con material caducado, obsoleto o en estocaje tras mucho tiempo. Tampoco pagan licencia oficial al gobierno correspondiente. Eso sí, las comisiones son brutales y parte del dinero lo reintegra el proveedor al bolsillo del solicitante. Y como la mentira es la guinda del pastel de este gobierno de extrema izquierda, resulta que inicialmente solo se habló de 9.000 test cuando, en realidad, fueron muchos miles más. ¿Cuánto dinero pretendían embolsarse en negro esta vez? ¡Es el momento de exigir dimisiones!



El gobierno de Sánchez, a pesar de recibir lista de proveedores desde la Embajada china, se pasó esa por el arco del triunfo. ¿Entienden la hediondez a la que me refería antes? Pero es que ni siquiera tenía licencia la supuesta empresa comercializadora ni estaba en la lista oficial de proveedores aportada por la Embajada. El ministro de Sanidad, como buen catalán, a saber qué es lo que gestionó y cómo y cuánto tenía que revertir en él o en el gobierno mentiroso. Sea como fuere, el caso es que Pedro ‘Plagio’ Sánchez ha prescindido de Salvador Illa y ha dejado las gestiones económicas y comerciales en “Mariasú” Montero, alias “Farruquita”. Sí, la misma que arruinó a la Hacienda andaluza e hizo desaparecer 3.000M€ que siguen en paradero desconocido: ¿Droga? ¿Puticlubes? ¿Orgías mujeriles? ¿Pagos en negro a confidentes? ….



¿Y la Fiscalía Anticorrupción? Pues disfrutando, como es habitual en ella, esperando a que alguien insinúe corrupción en el otro bando. Sobran datos para demostrar la inutilidad de este gobierno, de ahí lo apestoso del caso. También sobran datos para demostrar que la ciudadanía tiene un enfado y animadversión controlada que puede estallar en cualquier momento. El pueblo cumple con todos sacrificios que pide el gobierno Sánchez, pero ellos se saltan las cuarentenas, ocultan datos de contagiados, trafulcan peticiones de test, malgastan en compras fraudulentas, desamparan de medios a la sanidad, presionan a las CC.AA. para que recorten en sanidad,….



Nadie se sorprenda cuando esto estalle. Porque estallará, sin lugar a dudas. De momento, no hay más que asomarse a las ventanas, a las 20:00 horas, y comprobar cómo cada día se oyen más gritos de “¡Gobierno, asesino!”, “¡Gobierno, dimisión!” y “¡Gobierno, culpable”! Estamos a quince centímetros de un estallido popular descontrolado. Sinceramente, en esta ocasión me gustaría equivocarme. ¡Es el momento de exigir dimisiones!



Hace tiempo que no tengo dudas respecto a que hay que exigir dimisiones con contundencia y sin pausa. La ciudadanía no va a olvidar la tragedia nacional que sigue al 8M y la desobediencia del gobierno Sánchez a las autoridades sanitarias de no celebrar actos multitudinarios. Sobraban datos objetivos que hoy niega la que vuelve a su casa “sola y borracha” y otras voceras del negocio feminista; por cierto, estamos esperando a que digan cómo han colaborado, si es que lo han hecho, aportando mascarillas, batas y demás: sépase que recibieron más de 4.000M€ en subvenciones



¿Para qué? Esa es la gran pregunta. ¿Los van a devolver? Sin duda, no han hecho nada rentable para la crisis sanitaria ni se ha visto fruto alguno en la lucha contra la violencia de género. ¡Ojo, hablamos de más de 4.000M€ y más de la mitad en la Andalucía de “Mariasú” Montero!